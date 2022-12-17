M-Sport WRC2 kadrosunu duyurdu, Fourmaux WRC2'ye döndü

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M-Sport'un takımda tutmaya karar verdiği Fourmaux, Hyundai'den ayrılan genç sürücü Gregoire Munster ile Ford Fiesta Rally2 direksiyonuna geçerek WRC2'de mücadele edecek.

Bu, geçen sezonu WRC'de geçiren ancak isteneni veremeyen Fourmaux'un aşağı klasmana döneceği anlamına geliyor.

2021 sezonunda WRC2'de iyi bir sezon geçirerek 2022 Rally1 programında yer almaya hak kazanan Fourmaux, büyük kazalar yaşadığı sezonu beş kez ralli dışı kalarak kapattı.

Kendisi için sezonun en zorlu rallisi büyük bir kaza yaptığı Belçika idi; öyle ki, araçtaki hasarın büyük olması nedeniyle takım aracı sonraki iki ralliden çekmek zorunda kaldı.

Fourmaux, "Üst üste dördüncü yıl takımın bir parçası olmaktan gerçekten çok memnunum ve önümüzdeki ay Monte Carlo'ya dönmeyi dört gözle bekliyorum."

"Noel'den hemen sonra Fiesta Rally2 ile Monte Carlo için mükemmel bir hazırlık yapma fırsatımız var."

"Takıma bana güvendiği ve 2023'te yarışmama fırsat verdikleri için çok teşekkür ediyor, birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Japonya'da ilk galibiyetini almasının ardından M-Sport'a katılan 23 yaşındaki Munster, "Gelecek yıl için planım mümkün olduğunca çok ralliye çıkmak, önceki deneyimlerimden yararlanmak ve ilk kez katılabileceğim rallilere katılmak."

"Araca uyum sağlamam gerekiyor ve iyi performans gösterip iyi sonuçlar almak istiyorum."

"M-Sport gerçek bir yetenek fabrikası; [Elfyn] Evans, [Ott] Tanak, [Thierry] Neuville'e bakarsanız, hepsinin M-Sport'tan geldiğini görürsünüz."

"Bence bir sürücü olarak gelişmek için en iyi yer burası, takımla çalışmak güzel ve araç güçlü."

"Önümüzde iyi bir sezon var, bu yüzden odak noktam takımla en üst düzeyde çalışmak, deneyim kazanmak ve bir sürücü olarak gelişmek olacak." dedi.

Son olarak M-Sport takım patronu Richard Millener, "2023 sezonununda da Adrien'i takımın bir parçası olarak görmekten memnuniyet duyuyorum, WRC2'ye dönüş kendisi için ilginç bir meydan okuma olacak."

"Geçmişte WRC2'de başarılı oldu ve Monte Carlo'nun iyi sonuçlar alabileceği bir ralli olduğunu biliyoruz."

"Ayrıca Gregoire'ı da takımda görmek için sabırsızlanıyorum. Aramızda yeni yetenekler görmek her zaman güzeldir ve Gregoire'ın gelişmesini umduğumuz harika bir sicili var."

"Gregoire geçen ay Japonya'da harika bir performans sergiledi, M-Sport'ta bunun devamını görmeyi umuyoruz." dedi.