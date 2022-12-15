M-Sport takım patronu, Loeb ile anlaşmalarının 'zor' olacağını söyledi

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Ford ekibi, bu yıl ünlü asfalt rallisinde 80. kariyer galibiyetini elde eden ve sekiz dünya şampiyonluğu rekorunu egale ederek dokuzuncu kez dünya şampiyonu olan Loeb ile bir anlaşma imzalamak istiyor.

Loeb bu sezon M-Sport ile, Dünya Ralli-Raid Şampiyonası ve Extreme E ile birleştiği kısmi bir WRC sezonunun keyfini çıkardı.

Sezon boyunca Fransız, Ford Puma'nın direksiyonunda yarıştığı dört WRC rallisinden üçüne liderlik ederek takımın değerli bir üyesi olduğunu kanıtladı.

Geçen hafta M-Sport, 2019 Dünya Şampiyonu Ott Tanak'ın imzasıyla 2023 için ilk sürücüsünü onayladı, ancak kadronun geri kalanı henüz açıklanmadı.

Millener, Autosport/Motorsport.com'a, takımın 2023 için Loeb'i kadrosuna katmak istediğini doğruladı, ancak bunun için takımın kaynaklarını çok fazla zorlamak istemediklerini de belirtti. Gelecek yılki Monte Carlo Rallisi için kayıtlar cuma günü kapanacak.

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Loeb, geçen hafta sonu Red Bull Racing Formula 1 takımının Milton Keynes'teki şampiyonluk kutlama etkinliğindeki bir gösteriye katıldığında Puma'nın kokpitine geri döndü.

Autosport/Motorsport.com.'a konuşan Millener, “Açıkçası Seb'in araçta olmasını isterdik ama bunun Monte Carlo için zor olacağını düşünüyorum; yine de denemekten vazgeçmeyeceğiz."

“Şu anda tüm kaynaklarımızı Ott'a yatırmamız gerekiyor ve gerçekçi olmamız gereken yer burası." dedi.

Loeb ile görüşmeleri hakkında Millener, “Bu biraz finansmanla ve makul ama büyük fiyat etiketleriyle gelen en üst seviyedeki iki sürücüye sahip olmakla alakalı."

“Kendimizi fazla zorlamanın anlamı yok. Eğer bir kişiyle şampiyonaya gideceksek, o kişinin Ott olacağını açıkça söyledik ve bu yüzden güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor."

“Seb'i araçta ve takımda ne kadar istesek de, bunu doğru kaynaklarla yapabileceğimiz fırsatları bulmalıyız." dedi.

Pierre-Louis Loubet de, bu yılki etkileyici kısmi sezonunun ardından 2023 için takımla bir Rally1 anlaşması yapmak için sıkı bir çekişme içinde.

25 yaşındaki sürücü, WRC'de Ford ekibiyle yedi yarışlık bir programda yer almıştı.

Loubet, uzun süredir yardımcı pilot olan Vincent Landais'in gelecek yıl sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier ile takım olma kararından sonra, Thierry Neuville'in eski yardımcı pilotu Nicolas Gilsoul ile ortaklık kurmayı düşünüyor.

Millener, "Pierre-Louis'in takıma geri dönmesi harika olurdu. Şu anda ralliyi bırakacak gibi görünmüyor ama gelecek yılki programına dair henüz resmi bir haber yok." dedi.

Millener ayrıca Gus Greensmith ile 'sezon boyunca neler yapabileceklerini anlamak için' görüşmelerinin bu hafta başlaması beklediğini doğruladı.

Adrien Fourmaux'un adı da gelecek yıl için Rally2 ile anılıyor.

Oliver Solberg'in ise M-Sport ile Rally1'de olacağı konuşuluyor.