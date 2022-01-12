M-Sport sürücüsü Breen, test kazasından yara almadan kurtuldu

İkili, yeni sezona hazırlanmak amacıyla Fransa'da Ford Puma Rally1 hibrit ile asfalt zemin testi yapıyorlardı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, aracın takla atmış şekilde kaldığı görülüyor.

M-Sport'tan yapılan açıklamaya göre İkili önce bir köprünün direğine çarptılar ve ardından dik bir yamaçtan yavaşça aşağı doğru yuvarlandılar. Ağır kazaya rağmen hem Breen hem de Nagle'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Takım şimdi Puma'yı toparlamak için zaman karşı yarışıyor. Araçta büyük hasar var ve takım bu hasarı tamir edebileceklerinden emin.

Gus Greensmith ile şu anda Dakar Rallisi'nde mücadele eden dokuz dünya şampiyonu Sebastien Loeb'ün hafta içerisinde bu aracı sürmesi bekleniyor.

Test normalde salı günü başladı ve direksiyona ilk gün Adrien Fourmaux geçti. Bugün ise Breen ve Nagle'nin sürüş yapması planlanmıştı.

Son dönemde Toyota ve Hyundai de büyük kazalar yaptı. Kasım ayında Elfyn Evans, GR Yaris ile bir kaza yapmış ve araca epey hasar vermişti. Aralık ayında ise bu kez Hyundai sürücüsü Thierry Neuville büyük bir kaza yaptı. Belçikalı sürücünün kazasından sonran yardımcı pilot Martijn Wydaeghe'nin köprücük kemiği kırıldı.

Öte yandan yeni sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'da toplam 11 Rally1 aracı yer alacak. Toyota ve M-Sport dört, Hyundai ise üç araca sahip olacak.

2022 Monte Carlo Rallisi - Rally1 katılımcı listesi:

#33 Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#1 Sebastien Ogier/Benjamin Veillas - Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#18 Takmoto Katsuta/Aaron Johnston -Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

#11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#8 Ott Tanak/Martin Jarveoja - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson - Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

#42 Craig Breen/Paul Nagle - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#44 Gus Greensmith/Jonas Andersson - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#16 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

#19 Sebastien Loeb/Isabelle Galmiche - M-Sport Ford - Ford Puma Rally1 (Monte Carlo)

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Ford Puma Hybrid Rally1 Photo by: Bastien Roux