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WRC

M-Sport, Sesks'i WRC'ye daha fazla dahil etmek istiyor

M-Sport, Polonya ve Letonya'da sergilediği çarpıcı performansların ardından Martins Sesks'i Dünya Ralli Şampiyonası'na daha fazla dahil etmenin yollarını arayacak.

Tom Howard
Tom Howard
Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sesks, WRC Organizatörü ve geçen yılın Avrupa Ralli Şampiyonası ikincisinin ortakları arasında yapılan iki turluk bir anlaşmanın parçası olarak Ford takımıyla ilk Rally1 çıkışını yaptı.

Letonyalı, hibrit olmayan Ford Puma ile Polonya'daki ilk yarışını beşinci sırada tamamladı. Geçtiğimiz hafta sonu Letonya'da hibrit özellikli Rally1 aracına geçti ve burada iki etap birinciliği elde etti. Son etapta mekanik bir sorun 24 yaşındaki pilotu yedinciliğe düşürmeden önce podyum mücadelesi verdi.

M-Sport takım patronu Richard Millener, Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Sesks'in takımla daha fazla yarışa katılma şansı hakkında şunları söyledi: "Bunu çok isterim, bu konuda neler yapabileceğimizi araştıracağım."

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

"Dürüst olmak gerekirse, M-Sport bunların hiçbirini finanse etmedi. Biz sadece araç konusunda yardımcı olduk ve bunu yapabilmek için bütçeyi mümkün olduğunca düşük tuttuk. WRC Promotor'daki diğer ortaklar ve Martins'in ortakları bunun gerçekleşmesini sağladı. "

"Eğer onu tekrar dahil etmenin bir yolunu bulabilirsek, bu harika olur."

"Takımdaki herkese yaklaşımıyla, tavrıyla, karizmasıyla, röportajlarıyla harikaydı. Ayrıca taraftarlarla olan ilişkisi de çok iyiydi. Şu anda pek çok yeni Martins Sesks hayranı var."

Sesks, Avrupa Ralli Şampiyonası macerasına bu hafta sonu İtalya'daki Rally di Roma'da devam edecek ve burada Toyota GR Yaris Rally2 aracını kullanacak.

Sesks, "M-Sport ile yaşadığım bu deneyim inanılmazdı, burada ekiple birlikte olmaktan çok keyif aldım."

"Takım artık bir aile gibi oldu, sonuç almak için gerçekten omuz omuza çalışıyorduk ve bence iyi uyum sağladık." dedi.

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