M-Sport, sekiz yılın ardından Greensmith ile yollarını ayırdı

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Greensmith'in takımdaki geleceği, M-Sport'un gelecek ay düzenlenecek Monte Carlo Rallisi'ne yalnızca üç araçla çıkılacağını duyurmasının ardından risk altına girmişti.

Bu üç aracın ikisinde tam zamanlı sürücüler Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet yer alırken, üçüncü aracın direksiyonuna ise özel sürücü Jourdan Serderidis geçecek. Serderidis, gelecek sezon takımla toplam dört rallide (diğerleri Meksika, Sardinya ve Kenya) boy gösterecek.

Britanyalı sürücünün geleceğiyle ilgili resmi açıklama Salı günü itibariyle yapıldı ve M-Sport, sekiz yılın ardından Greensmith ile yolları ayırdıklarını duyurdu

2015 sezonunda M-Sport bünyesine katılan ve basamakları bir bir yükselerek 2020 sezonu itibariyle WRC koltuğunu kapan Greensmith, hayal kırıklıklarıyla dolu geçen üç sezonda en fazla dördüncü (2021 Safari Rallisi) olabildi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyona onuncusu olarak tamamlayan 25 yaşındaki sürücünün geleceği belirsizliğini koruyor. -kendisi için en gerçekçi seçenek ise dördüncü Toyota Yaris Rally1 aracını kiralayarak mücadeleye devam etmek gibi durmakta.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Sosyal medyadan bir veda mesajı yayınlayan Greensmith, "Birlikte geçirdiğimiz sekiz yılı hiçbir şeye değişmezdim."

"M-Sport'taki herkese sadece teşekkür edebilir ve şimdilik hoşça kalın diyebilirim. 2023 sezonunda nasıl bir program izleyeceğim zamanı geldiğinde açıklanacak." ifadelerini kullandı.

M-Sport da sosyal medyada Greensmith'i anan kısa bir video yayınladı ve duygusal bir tweet ile eski sürücüsüne veda etti.

Takımın paylaşımında, "Gus, sekiz yıl önce bizimle birlikte bu spora adım attın, R1'deki ilk yarışından Puma Rally1'e kadar dünyanın en iyilerine karşı mücadele ettin."

"Bugün üzücü bir gün, Gus ve M-Sport yollarını ayırıyor. Bu bir son ya da veda değil, sadece samimi ve içten bir teşekkür. Gelecek için en iyi dileklerimizle." ifadeleri yer aldı.