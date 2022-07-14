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WRC / Estonya Rallisi Haberler

M-Sport, motor yangınına neden olan sorunu çözmüş

M-Sport takım patronu Richard Millener, Safari Rallisi'nde Sebastien Loeb'in motorunun yanmasına neden olan sorunu çözdüklerini düşünüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
M-Sport, motor yangınına neden olan sorunu çözmüş
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Loeb'in Safari Rallisi'nin 4. etabını bitirmesinin ardından Ford Puma aracının motorunda ufak bir yangın çıktı ve bu ufak motor yangını, o noktada 3. sırada yer alan Loeb'in ve M-Sport'un podyum şanslarını bitirdi. 

Loeb'in aracında yangın çıkmasına neden olan şey 10 kuruşluk bir contanın bozulmasıydı. Bu parçanın bozulmasının ardından çıkan yangın, Loeb'in motorunu yeniden çalıştıramamasına neden oldu. İçten yanmalı motor kullanılamaz hâle olduğundan elektrik motoruna geçildi ve sadece elektrik gücüyle hareket edildi. Ancak aracın bataryası servis alanından 5km ötede bitti ve Loeb yeniden yolda kaldı.

Millener, böyle bir sorunun yeniden yaşanmadığından emin olmak adına takımın Estonya Rallisi'nden önceki arada bazı parçalarda düzenlemelere gittiğini söyledi. 

Autosport.com'a konuşan Millener, "Şu ana kadar görmediğimiz bir sorundu ve çözümü nispeten kolay bir sorundu. Ancak bu sorun, testlerde ortaya çıkmayan, testlerde göremediğiniz bir sorun."

"Bunun tekrar yaşanmadığından emin olmak için bazı parçaları nasıl ürettiğimiz konusunda değişiklikler yaptık. Bu sorunun yeniden yaşanacağını düşünmüyorum ama durum sinir bozucu."

"Safari Rallisi'ni kazanmak çetrefilli olabilirdi ama podyum kesinlikle mümkündü." dedi. 

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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Estonya Rallisi'ndeki hızlı ve çakıllı yolları dört gözle bekleyen Millener, Estonya'da farklı bir meydan okuma bekliyor. Millener, Estonya Rallisi'nin ekipler için Kenya'ya kıyasla daha zorlayıcı olacağını düşünüyor. 

M-Sport patronu, bu hafta sonu pilotu Craig Breen'den güçlü bir performans bekliyor. Breen, geçtiğimiz yıl Hyundai ile yarışırken Estonya'da ikinci olmuştu. 

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team

Photo by: M-Sport

Millener, şunları ekledi: "Estonya Rallisi oldukça farklı bir meydan okuma." 

"Kenya'ya kıyasla çok daha hızlı bir ralli ve araçlara daha nazik davranıyor ancak ekipler için daha zor bir ralli. Estonya'da hiç zaman kaybedemezsiniz. Bir etapta en üst seviyenizde değilseniz galibiyet için savaşmayacaksınız. Bu zor bir meydan okuma." 

"Pozitif olay şey ise şu: Etkinlik öncesi testlerinden sonra konuştuğum tüm pilotlarımız araçtan memnunlardı. Ancak ralli başlayana dek gerçek hızınızın nerede olduğunu bilmek imkansız." 

"Ott Tanak gibi isimler burada çok güçlü olacak. Hyundai'nin daha uzun bir vites oranına sahip olduğunu biliyoruz [bu tarz yüksek hızlı etkinliklerde iyi oluyorlar]. Biz ise daha ortalama bir orana sahibiz."

"Pilotlarımızın mücadeleye mümkün olduğu kadar yakın kalabildiğinden emin olmalıyız. Craig'in burada güçlü bir performans göstermesini umacağız. Burası iyi bir iş çıkarabileceğini söylediği yerlerden ve onu takıma almamızı sağlayan sonuçları görmek istiyoruz." 

"O, sezona iyi başladı ama şimdi tam temposunu görmemiz gerekiyor. Araç bunu başarabilir, yani durum ona bağlı." 

Breen, Estonya'da gerçekleştirilen son iki rallide de ikinci oldu. İrlandalı pilot, lastik patlattığı ve direksiyon kolu sorunu yaşadığı Safari Rallisi'ni "felaket" olarak nitelendirse de gelecek 3 ralli için umutlu. 

Breen, "Dürüst olmak gerekirse, sabırsızlanıyorum. Gelecek 3 ralli, iyi bildiğim ve rahat olduğum ralliler." 

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Gelecek 3 ralli, son birkaç rallinin tam tersiler. Estonya'ya giderken hiç bir şey bilmiyormuş gibi hissetmiyorum, tam olarak ne ile alakalı olduğunu biliyorum."

"Geçtiğimiz hafta sonu iyi bir test yaptık ve başlangıçtan itibaren rahattım. Yani hafta sonunu dört gözle bekliyorum." dedi. 

2022 WRC sezonunun 7. ayağı olan Estonya Rallisi, Perşembe akşamı başlayacak. 

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