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M-Sport, Monte Carlo Rallisi'ndeki başarısının ardından Loeb'ün anlaşmasını uzatmak istiyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

M-Sport patronu Malcolm Wilson, Sebastien Loeb'ün Monte Carlo'daki zaferinin ardından bu yıl daha fazla Dünya Ralli Şampiyonası etkinliğine katılabileceğini söyledi.

M-Sport, Monte Carlo Rallisi'ndeki başarısının ardından Loeb'ün anlaşmasını uzatmak istiyor
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Loeb ve yardımcı pilot Isabelle Galmiche, Monte Carlo Rallisi'nde, son şampiyon Sebastien Ogier ve yardımcı pilotu Benjamin Veilles karşısında sansasyonel bir galibiyet elde ettiler.

Dokuz kez WRC şampiyonunun WRC'ye dönüşü M-Sport Ford ile oldu ve takımın dördüncü Puma'ında yarışmak adına tek yıllık anlaşma imzaladı. Loeb, ralli öncesinde bunun bu yılki tek rallisi olabileceğini de belirtti.

Loeb, rallide yer alabilmek adına Dakar Rallisi'nde beraber yarıştığı ve Extreme E'de Lewis Hamilton'ın X44 takımını yöneten Prodrive tarafından serbest bırakıldı.

WRC'deki 80. galibiyetini 47 yaşında alan Loeb, seri tarihinin yarış kazanan en yaşlı sürücüsü oldu ve bunun üzerine M-Sport, Fransız sürücünün kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor.

Etkinlik sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Loeb'e, M-Sport takımındaki geleceğiyle ilgili sorular soruldu ve o da nispeten ağzını sıkı tutmayı tercih etti.

"Şu anda dünya şampiyonasının lideriyim!" diyerek şaka yapan Loeb, "Bu noktada gelecek için herhangi bir planımız yok." ifadelerini kullandı.

M-Sport patronu Wilson ise Loeb'ün başarısını övdü ve onu bu yıl içinde tekrar Puma'nın direksiyonunda görmek istediğinin altını çizdi.

Wilson, Autosport'a “Gerçekten daha fazla ralliye katılmasını isterim."

"Tarihe en üst seviyede bir sporcu olarak geçmesi gerekiyor, bu yaşta bunu başarması, daha önce sekiz kez kazanan adama karşı en üst seviyede kazanması kesinlikle inanılmazdı. Bu, gerçekten olağanüstü bir başarı."

"Daha fazla ralliye katılma ihtimali var. Elbette çözülmesi gereken çok şey var ama özellikle buradan sonra onu yeniden araçta görmek istiyoruz.

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Takım patronu Richard Millener ise şunları ekledi: "Başlangıçta her şey tek bir ralli üzerineydi.

"Fakat şimdi, sonrasında neler yapabileceğimizi görmek için bu rallinin sonucuna bakacağız."

"Temelde bu kutuyu işaretlemiş olduk ve yılın geri kalanında neyin mümkün olduğunu görmek için çalışmaya başlayacağız. Bu, Seb'e ve pek çok şeye bağlı."

"Gerçekçi olursak, yoğun bir takvimi olduğu için belli sayıda ralliye katılabileceğini düşünüyorum fakat  bir bakacağız. WRC'de neler olacağını asla bilemezsiniz."

Wilson, 1997 Monte Carlo Rallisi'nde Fabrizia Pons'tan bu yana yarış kazanan ilk kadın olan Loeb'ün yardımcı pilotu Galmiche'yi de övdü.

Galmiche'nin performansı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "İnanılmaz. Açık konuşmak gerekirse bununla başa çıkma şekli saygıya değer.” dedi.

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