M-Sport, Monte Carlo Rallisi'nde elde ettiği başarıyı "rüya" olarak görüyor

İngiliz ekip, Sebastien Loeb ve yardımcı pilotu Isabelle Galmiche, dört günlük yoğun bir mücadele sonrası Toyota'nın Sebastien Ogier'ini durdurmayı başarırken, 2018'deki Rally GB'den bu yana ilk WRC galibiyetini de elde etti.

Aynı zamanda, ekibin çok sayıda operasyonel zorluk ve COVID-19 pandemisinin etkisiyle son 18 ayda sınırlı kaynaklarını akıttığı yeni Ford Puma Rally1 için de başarılı bir başlangıç oldu.

Yeni Rally1 hibrit projesi Ford'un desteğini artırdığı görülürken, ekip hâlâ Toyota ve Hyundai gibi fabrika devlerine karşı yarışan yarı fabrika gücünde bir ekip.

M-Sport, rakipleriyle en iyi mücadele şansını elde etmek için takımının büyük bir kısmını 2021 sezonu yerine 2022'de birleştirmeye karar verdi.

M-Sport'un dramatik galibiyetinin yanı sıra, Craig Breen üçüncü ve kariyerinin ilk etap galibiyetini de alan Gus Greensmith beşinci oldu. Adrien Fourmaux ise başlangıçtan itibaren güçlü bir tempo gösterdikten sonra cuma günü kötü bir kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Autosport’a konuşan Wilson “Bu benim ve tüm ekip için çok, çok özel bir an. Bence bu arabayı bulunduğu yere getirmek için, geçtiğimiz 18 ay boyunca yaşadıklarımızda herkesin tutkusunu ve duygularını görebiliyorsunuz.”

“Aracın performansını ilk gördüğüm andan itibaren elimizde gerçek bir kazanma potansiyeli olduğunu hissettim ve bunun gerçekleştiğini görmekten memnunum.”

“Bence benim için en önemli şey, dört sürücünün de çok hızlı olmasıydı ve tabii ki Sebastien Loeb’un bize katılmasını sağladık ve sonra o kazandı. Her şeyden önce, günün ortasında liderliği almak oldukça duygusal bir andı. Sonrasında zaferi elde etmesi... Ne diyebilirim ki?”

"Rüya gibi bir başlangıç, Craig Breen yapmasını istediğim işi yaptı, şampiyonluk için aradığımız kişi o, bu yüzden ondan iyi şampiyonluk puanları almak önemli.”

"Gus ilk en hızlı zamanını yaptı ve Adrien büyük hatasını yapmadan önce çok ama çok rekabetçiydi, bu yüzden dört sürücünün de araçta gerçekten hızlı olması aracın da ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor." dedi.