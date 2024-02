M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

Ford ekibi, Ott Tanak'ın Hyundai'ye geri dönmek üzere takımdan ayrılma kararının ardından, Rally2 pilotları Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster'i 2024 yılı için Rally1 programına terfi ettirmeyi tercih etti.

Fourmaux ve Munster geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo'nun 17 zorlu asfalt etabında göz doldurdu. Her ikisi de ilk üçe giren etap zamanı elde etti. Fourmaux etkileyici bir sürüşle 11 puan toplayarak 2022'deki ilk Rally1 seferinde elde ettiği tüm sezon toplamının sadece iki puan gerisinde kaldı.

Fransız pilot, fabrika takımı sürücüleri Takamoto Katsuta (Toyota) ve Andreas Mikkelsen'in (Hyundai) önünde toplamda beşinci [+3 dakika 36.9 saniye] ve pazar gününü beşinci olarak tamamladı.

Munster ayrıca cumartesi günü küçük bir hata sonucu Ford Puma'sının yol kenarında kalmasına neden olmadan önce genel klasmanı altıncı sırada bitirmek üzereydi. Munster pazar günü ralliye yeniden katılarak 'Süper Pazar' klasmanında yedinci olduktan sonra tek bir puan aldı.

Millener, "Buraya her iki aracı da finişe ulaştırmak, sürücülerle deneyim kazanmak ve bu yıl rekabetçi olabileceğimizi göstermek gibi net bir hedefle geldik."

"Tüm bunları başardığımıza kesinlikle inanıyorum. Her iki ekip de en hızlı üçüncü etap zamanı elde etti ve zorlu Monte Carlo Rallisi'nde mantıklı bir sürüş sergiledi. Her ikisi için de ve ayrıca bizi buraya getirmek için her zamanki gibi çok çalışan ve bize mükemmel derecede güvenilir iki araç veren ekibimiz için gerçekten çok mutluyum."

"Bence en olumlu şey, başlangıçta bizi görmezden gelen insanlara hâlâ orada olduğumuzu göstermek."

"Yarışaları seçmek zorunda kalacağız, her rallide rekabetçi olamayacağız. Ancak kesinlikle podyum ve şampiyonluk mücadelesi için fırsatlarımız olacak." dedi.

Photo by: M-Sport Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fourmaux ayrıca ralli boyunca sergilediği performansın, bir sürücü olarak olgunlaştığını gösterdiğine inanıyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Fourmaux, "Yaptıklarımızdan gerçekten çok memnunum. Hedefimiz beşincilikti ve bunu başardık. Ralliyi iyi yönettiğimizi düşünüyorum ve ilk dört ekibin arkasındaki ilk ekip biziz. Arkamızda da gerçekten deneyimli olan Andreas ve Takamoto var."

"Geçen yıldan öğrendiğim şey bu. Tamam biraz hızımız eksik ama bu devam eden bir çalışma. 11 puan aldık bu geçen yıl beşinci bitirdiğimizde aldığımızdan daha fazla bir puan. Bu bizim olumlu bir şey."

"Bazı insanların önde savaşabileceğimiz konusunda şüpheleri vardı. Tamam, kazanmak için savaşmıyoruz ama hemen arkalarındaydık. Rekabetçiyiz ve bunun taraftarlara biraz destek vereceğini düşünüyorum, yani bu iyi bir şey." dedi.

Munster, "Amacımız Monte-Carlo'daki bu zorlu rallide deneyim kazanmaktı ve sanırım bunu başardık."

"Ne yazık ki cumartesi günü çekilmek ve pzar günü yeniden başlamak zorunda kaldık. Ancak çok fazla deneyim kazandığımızı ve harika bir hız gösterdiğimizi düşünüyorum. Yol notu ekipleri ve hava durumu ekipleri sayesinde en hızlı üçüncü zamanı elde etmeyi başardık. Bu da bir WRC etabında şimdiye kadarki en iyi sonucumuz."

"Ayrıca cumartesi sabahı Thierry'ye [Neuville] yakın kalmayı başardık, o ise yarıştaki en hızlı isimdi. Bu gerçekten olumlu bir şeydi."

"WRC'deki ilk puanımızı aldık. Cumartesi günkü hata olmasaydı daha fazlasını elde edebilirdik. Ancak yine de harika bir öğrenme oldu ve ekip sayesinde araç hafta sonu boyunca mükemmel çalıştı." dedi.