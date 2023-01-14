M-Sport, Loeb ile anlaşma konusunda umudunu yitirmiyor
M-Sport takım patronu Malcolm Wilson, kesin bir şey olmamasına rağmen Sebastien Loeb ile yeniden anlaşmayı hedefliyor.
Geçen sezon M-Sport ile dört ralliye çıkan Loeb, bu rallilerin tamamında zirveye oynamış, hatta Monte Carlo'da kariyerinin 80. galibiyetini elde ederek tarih yazmıştı.
Şu anda Dakar Rallisi'nde mücadele etmekte olan Loeb'un ismi M-Sport tarafından yayınlanan sürücü listesinde yer almadı, dolayısıyla kendisinin gelecek sezon WRC'de mücadele etmesi şimdilik beklenmiyor.
Bu sezon M-Sport, tam zamanlı koltuğa terfi eden Pierre Louis Loubet ve beş yılın ardından geri dönen Ott Tanak'ın yanı sıra üç rallide mücadele edeceği açıklanan Jourdan Serderidis ile yarışacak.
Geçen haftayı önümüzdeki yıl Ford Ranger ile mücadele etmeyi umdukları Dakar Rallisi'nde geçiren ve bu sırada Loeb ile konuşma fırsatı yakalayan Wilson ile Fransız sürücüyle anlaşma ihtimallerinin bulunduğunda ısrarcı.
Motorsport.com'a konuşan Wilson, "Hala Loeb ile bir anlaşma yapmak istiyoruz ve bunu başarabilir miyiz emin değilim, ancak yine de onu bazı rallilerde görmek istiyoruz."
"Eğer onu bir rallide mücadeleye ikna edebilirsek, kesinlikle üretici puanı alacak sürücümüz kendisi olacak."
"Dakar'da Seb ile konuştum ama dürüst olmak gerekirse WRC hakkında konuşmadım, aklında başka şeyler vardı. Yine de görüşmeler devam ediyor ve kendisinin koltuğa dönmesi kesinlikle hedeflerimizden biri." dedi.
Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Gelecek yıl Dakar Rallisi'nde mücadele etmek istediklerini de yeniden dile getiren Wilson, "Aslında bu yıl katılmak istiyordum, ancak hedefimiz şimdilik gelecek yıl."
"Tam olarak ne yapmamız gerektiğini görmek ve etkinliğin tamamına altyapı açısından bakmak için geçen hafta rallideydik."
"Planlarımız farklı değil, hedefimiz Ranger'ı çalışır hale getirmek ve rekabetçi bir müşteri paketi oluşturmak." dedi.
Dakar Rallisi'nin son birkaç gününü domine eden Loeb ise birkaç ralliye katılma ihtimalini tamamen dışarıda bırakmıyor.
WRC.com'a konuşan Loeb, "Elbette bazı rallilere katılabilirim, tıpkı geçen yıl olduğu gibi."
"Bunun hakkında konuşacağız ve neyin mümkün olduğunu göreceğiz, ilginç olabilir. Şimdilik bir şey yok, sadece Dakar Rallisi'ne odaklanmış durumdayım." dedi.
M-Sport is aiming to enter the Dakar Rally in 2024 with the Ford Ranger.
Photo by: A.S.O.
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