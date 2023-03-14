M-Sport, İsveç galibiyetine rağmen halen gelişmesi gerektiğini kabul ediyor
M-Sport patronu Malcolm Wilson, İsveç Rallisi'ndeki galibiyete rağmen halen takımın gelişmesi gerektiğini düşünüyor.
Takıma dönen Ott Tanak'ın henüz ikinci rallisinde zafere ulaşması, takımın 2022 Monte Carlo Rallisi'nden bu yana süren 12 aylık zafer hasretini de sona erdirdi.
İsveç'te hatasız bir sürüş çıkartan ve hiçbir koşulda zorlanmayan Tanak, buna rağmen sadece bir etap kazanmayı başararak Ford Puma'nın hızıyla ilgili birtakım şüphelerin oluşmasını engelleyemedi.
Atmaları gereken adımların farkında olduğunu söyleyen Wilson, sezon ilerledikçe takımın daha da güçleneceğinden emin.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Wilson, "Böyle bir sonuç elde etmek harika ama halen geliştirmemiz gereken pek çok şey olduğunu biliyoruz."
"Yapacak işlerimiz olduğunu kabul ediyorum ama bu gerçekleştirebileceğimiz bir iş. Daha da güçlenebileceğimize inanıyorum."
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: Red Bull Content Pool
"Bakmamız gereken birkaç şey var ancak Ott'a istediğini vermek için var gücümüzle çalışacağız.
"Homologasyon kuralları nedeniyle yapabilecekleriniz çok sınırlı ama teknik kurallar dahilinde kendisini daha rahat ettirmek için yapabileceğimiz şeyler var."
"Performans açısından iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biz ve Toyota en yüksek hızda biraz daha yavaşız, bunu İsveç'teki bazı etaplarda görebilirsiniz ama bu ralli [Meksika] oldukça benzersiz." dedi.
Takım patronu Richard Millener Autosport/Motorsport.com'a yaptığı açıklamada takımın arka planda Puma'yı geliştirmek için çalıştığını doğruladı.
M-Sport, önümüzdeki ay Meksika'da düzenlenecek yılın ilk çakıl rallisinden önce bir test sürüşü gerçekleştirecek.
Şampiyona liderliğine yükselen Tanak ise yola ilk çıkan isim olacak ve ciddi bir dezavantaja sahip olacak, dolayısıyla takımın işi kolay değil.
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