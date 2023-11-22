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M-Sport: "2024'te genç sürücülerle de rekabetçi olabiliriz"

M-Sport takım patronu Richard Millener, genç pilot kadrosunun gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nda rekabetçi olabileceklerine inanıyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Fiesta Rally2

Ford, gelecek yıl için planlarını henüz açıklamadı. Ancak Ott Tanak'ın 2024 için Hyundai ile yeniden anlaşmasının ardından takımın değişen pilot kadrosuyla etaplara geri dönmesi gerekecek.

Bu sezon takım, yarışmak için üç yerine iki Ford Puma tercih etti. Pilot koltuklarında ise, Tanak ve Pierre-Louise Loubet vardı. Ancak geçen hafta sonu gerçekleştirilen Japonya rallisinde koltuğu Adrien Fourmaux devraldı.

Ancak M-Sport, Jourdan Serderidis( Monte Carlo, Meksika, Kenya, Yunanistan ), Gregoire Munster (Şili, Orta Avrupa Rallisi ), Alberto Heller'i ( Şili ) özel kayıt yaptırarak yarıştırdı.

Takım şu anda sponsorları ve gelecek yıl yarışacak muhtemel pilotları değerlendiriyor. Ancak Millener daha önce genç bir pilot kadrosunu tercih edebileceklerini söylemişti.

Millener; Loubet, Fourmaux, Munster'in gelecek yıl için potansiyel adaylar olduklarını söylüyor. Loubet, WRC'de iki ilk tam sezonunda iki altıncılık elde etti. Munster, Rally 2'den Rally 1'e geçtikten sonra katıldığı iki yarışta da umut verici bir tempo sergiledi.

Fourmax, Orta Avrupa Rallisi'nde ikinci kategori galibiyetini almasının yanı sıra Britanya Ralli Şampiyonasını kazanarak Rally 2'de kendini gösterdi.

Rich Millener, Team principal M-Sport Ford Rally

Photo by: M-Sport

Rich Millener, Team principal M-Sport Ford Rally

Millener, "Bu üç pilot, otomobilde deneyime sahip oldukları için bakacağımız ilk isimler arasında yer alıyorlar."

"Önümüzdeki yıl için bütçenin yeterli olduğundan emin olmak için hâlâ yapılacak işler var. Ama bence gençleri daha istikrarlı bir şekilde yarıştırırsak neler yapabileceklerini gösterdik. Asıl hedefimiz de bu."

"Mantıklı bir şekilde sürüş yaparlarsa hepsinin podyuma çkabileceğini düşünüyorum. Kazanmak muhtemelen bir sonraki adım olur ama rekabetçi olmamamız için bir sebep göremiyorum." dedi.

Geçen sezon M-Sport, Oliver Solberg ile bu yıl için görüşmelerde bulunmuştu. Bu yıl WRC2'de iki zafer elde eden Monster Energy sponsorlu pilotun 2024 için ideal bir seçim olacağı düşünülüyor.

Ancak 2023 için olası bu hamlenin, M-Sport'un sponsoru olan Red Bull olması sebebiyle karmaşıklaştığı görülüyor. Millener, takımın gelecek yıl için markayla ilişkilerini sürdürmek çin görüşme halinde olduklarını ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

"Onlarla [ Red Bull ] devam etmek istiyoruz. Birlikte devam etme hedefimiz var ama görüşmeler hâlâ devam ediyor."

"Tüm sponsorlar gibi Red Bull'da performansla ilgileniyor. Nerede olabileceğimiz konusunda gerçekçi olmalıyız." dedi.

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