M-Sport Fourmaux'u Japonya Rallisi'nden çekti
M-Sport, bütçe kısıtlamaları nedeniyle Adrien Fourmaux'nun aracını önümüzdeki hafta Japonya'da yapılacak olan final yarışından çekti.
Fourmaux başlangıçta asfalt zeminde Craig Breen ve Gus Greensmith ile birlikte üç M-Sport Ford Puma'dan birini sürecekti.
Ancak Japonya seyahatinden bir hafta önce Fransız pilot ve yardımcı pilot Alexandre Coria'nın takım için yarışmayacağı doğrulandı.
Takım, birden fazla kez kaza yapan ve yıl boyunca sorunlarla boğuşan Fourmaux'yu birkaç kez daha hafta sonlarından çekmişti.
27 yaşındaki pilot Eylül ayında Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'ne katılacaktı ancak Belçika Ypres Rallisi sırasında meydana gelen büyük kazanın ardından araçta çok fazla hasar oluştu.
M-Sport daha sonra Yeni Zelanda Rallisi'ne olan katılımını da iptal etti. Şimdi Fourmaux'nun Japonya Rallisi'nde yer alamayacağı doğrulandı ve bunun sebebi olarak M-Sport'un yaşadığı bütçe sorunları işaret edildi.
Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team
Photo by: M-Sport
Takımdan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Adrien Fourmaux'nun önümüzdeki hafta Japonya Rallisi'nde yarışmayacağını doğruluyoruz."
"Deniz aşırı yarışlarla ilgili yüksek maliyetler nedeniyle, her iki taraf da, Adrien'in M-Sport ile 2023 programına ve gelişim projelerine odaklanmasının herkesin çıkarına olduğunu düşünüyor." denildi.
Fourmaux'nun gelecek yıl da M-Sport Puma'yı kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil zira İngiliz takımı 2023 sürücü kadrosunu henüz doğrulamadı.
Breen'in gelecek yıl için sözleşmesi bulunuyor. İkinci koltuk için ana aday Ott Tanak olarak öne çıkarken, seçenekler arasında Gus Greensmith ve Pierre Louis Loubet de var.
Son Haberler
F1 raporları, COVID'den sonra gelirde artış olduğunu gösteriyor
2022 sezonunu sonuna yaklaşırken Formula 1'in finansal durumu, COVID-19'un etkilerinin ortadan kalkmasıyla bir önceki yıla göre iyileşme göstermeye devam ediyor.
Wolff, Red Bull'un itibar kaybetmesinin diğer takımları ihlalden kaçınmaya zorlayacağını düşünüyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull Racing'in bütçe sınırı ihlali sürecinde itibar kaybettiğini ve bunun herhangi bir takıma ihlalden kaçınması için yeterli motivasyon sunacağını söylüyor.
Amanda Newey, Red Bull hakkındaki mesnetsiz eleştirilere yanıt verdi
Adrian Newey'in eşi Amanda Newey, Red Bull'u ve çalışanlarını eleştiren bir gazeteciye internet üzerinden karşılık verdi.
Sainz: “Kabus gibi bir F1 sezonundan vazgeçmek kolay olurdu”
Carlos Sainz, “kabus” gibi geçen 2022 sezonunda moralini yüksek tutmaya çalıştığını söylese de bu sezondan ümidi kesmek “kolay olurdu” diye kabul etti.