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M-Sport Fourmaux'u Japonya Rallisi'nden çekti

M-Sport, bütçe kısıtlamaları nedeniyle Adrien Fourmaux'nun aracını önümüzdeki hafta Japonya'da yapılacak olan final yarışından çekti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
M-Sport Fourmaux'u Japonya Rallisi'nden çekti
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Fourmaux başlangıçta asfalt zeminde Craig Breen ve Gus Greensmith ile birlikte üç M-Sport Ford Puma'dan birini sürecekti.

Ancak Japonya seyahatinden bir hafta önce Fransız pilot ve yardımcı pilot Alexandre Coria'nın takım için yarışmayacağı doğrulandı.

Takım, birden fazla kez kaza yapan ve yıl boyunca sorunlarla boğuşan Fourmaux'yu birkaç kez daha hafta sonlarından çekmişti.

27 yaşındaki pilot Eylül ayında Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'ne katılacaktı ancak Belçika Ypres Rallisi sırasında meydana gelen büyük kazanın ardından araçta çok fazla hasar oluştu.

M-Sport daha sonra Yeni Zelanda Rallisi'ne olan katılımını da iptal etti. Şimdi Fourmaux'nun Japonya Rallisi'nde yer alamayacağı doğrulandı ve bunun sebebi olarak M-Sport'un yaşadığı bütçe sorunları işaret edildi.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team

Photo by: M-Sport

Takımdan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Adrien Fourmaux'nun önümüzdeki hafta Japonya Rallisi'nde yarışmayacağını doğruluyoruz."

"Deniz aşırı yarışlarla ilgili yüksek maliyetler nedeniyle, her iki taraf da, Adrien'in M-Sport ile 2023 programına ve gelişim projelerine odaklanmasının herkesin çıkarına olduğunu düşünüyor." denildi.

Fourmaux'nun gelecek yıl da M-Sport Puma'yı kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil zira İngiliz takımı 2023 sürücü kadrosunu henüz doğrulamadı.

Breen'in gelecek yıl için sözleşmesi bulunuyor. İkinci koltuk için ana aday Ott Tanak olarak öne çıkarken, seçenekler arasında Gus Greensmith ve Pierre Louis Loubet de var.

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