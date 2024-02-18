M-Sport: "Fourmaux'nun İsveç Rallisi performansı şimdiye kadar olanların en iyisi"
M-Sport patronu Malcolm Wilson, Adrien Fourmaux'nun İsveç Rallisi'nde Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk podyumunu elde etmesinin Fransız pilotun bugüne kadarki en iyi sürüşü olduğunu düşünüyor.
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
McKlein / Motorsport Images
Fourmaux zorlu kar rallisinin sürpriz ismi olarak ortaya çıktı ve son güne girilirken genel klasman lideri Hyundai pilotu Esapekka Lappi'nin 1:06.3 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
28 yaşındaki sürücü, Toyota'dan Elfyn Evans'ı ikincilik mücadelesinde arkasında tutmak için cumartesi günü etkileyici bir hız ve devamlılık sergiledi.
Fourmaux, günün son etabında bir kar yığınıyla temas ettikten sonra aracına zarar vermediği için şanslıydı. Yaşadığı bu temas, rallinin bu etabına kadar yaşadığı tek sorun oldu.
Yarın ralliyi tamamlaması halinde 15 puan kazanacak olan Fransız pilot, 11. etapta kariyerinin dördüncü WRC etap galibiyetini elde etti.
Bugün doğum gününü kutlayan Wilson, olaylarla dolu 2022 sezonunun ardından 2024'te WRC'ye tam zamanlı dönüş yapan sürücüsünün performansını kutladı.
Autosport'a yaptığı açıklamada Wilson, "Bu ralliye gelmeden önce kesinlikle bir podyum için mücadele etmeyi beklemiyordum ve etap kazanacağımızı da düşünmüyordum."
"Bana mükemmel bir doğum günü hediyesi verdi. Bu yarış için beklentilerimi kesinlikle aştı."
"Şu anda kesinlikle onun en iyi sürüşü bu. En az deneyime sahip olduğu yarış bu ve testten önce sorduğu şeyleri ve şimdi yaptıklarını düşündüğünüzde bunu oldukça dikkat çekici buluyorum."
Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team
Photo by: M-Sport
"Beni gerçekten etkileyen şey, bu öğleden sonraki üç etapta Elfyn [Evans] ve Thierry [Neuville] ile birlikte ne kadar tutarlı bir sürüş yaptığı oldu. Beni gerçekten şaşırtan da bu oldu."
"Bir savaşın içine çekilmediğinden emin olmak için sohbet ettik. Ancak Elfyn ile aramızdaki farkı korumak oldukça etkileyici." dedi.
Fourmaux İsveç Rallisi'ne dördüncü kez ve Rally1 aracıyla da ikinci kez katılıyor. 2022'deki yarışta, yarış dışı kalmıştı.
Günü değerlendirirken Fourmaux, "Ne güzel bir gündü. İnişli çıkışlı bir gündü. Ama burada ikinci sırada olduğumuz için mutluyum." dedi.
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