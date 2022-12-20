M-Sport Ford 2023 Monte Carlo Rallisi'ne 3 Puma ile katılacak ancak Loeb olmayacak!

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2023 Monte Carlo Rallisi için katılımcı başvuruları geçtiğimiz Cuma gecesi sonlandırıldı. Organizatörler, 19-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayak yarışında maksimum 75 aracın olacağını doğruladılar.

Yayınlanan katılımcı listesine göre üçü M-Sport Ford'a ait olmak üzere toplam 10 Rally1 (WRC) aracı Monte Carlo Rallisi'ne katılacak.

M-Sport Ford, bağımsız olarak mücadele eden Yunan Serderidis'in Monte Carlo'daki üçüncü Puma Rally1 aracında yer alacağını açıkladı. Bu, Serderidis için Puma WRC aracı ile dördüncü mücadelesi olacak. Serderidis bu sezon Kenya, Yunanistan ve İspanya rallilerine katılmıştı.

Serderidis böylece 2023'te M-Sport'ta tam zamanlı yarışacak Ott Tanat ve Pierre Louis Loubet'in yanında mücadele edecek.

Serderidis, Monte Carlo dışında Meksika, Sardinya ve Kenya rallilerinde de M-Sport'un 3. Puma aracında yer alacak.

Bu haber, 2022 Monte Carlo Rallisi galibi Sebastien Loeb'in galibiyetini korumak için mücadele edemeyeceği manasına geliyor.

M-Sport, geçen sene dört ralliye çıkan ve Puma Rally1'e şu ana kadar tek zaferi kazandıran Loeb ile anlaşmaya çalışsa da ilk yarış için bu mümkün olmadı.

M-Sport Takım Patronu Richard Millener, geçen hafta yaptığı açıklamada Loeb ile Monte Carlo Rallisi için anlaşmanın zor olacağını ancak yine de 48 yaşındaki şampiyon sürücüyü ekibe dahil etmek istediklerini söylemişti.

Loeb'in Monte Carlo Rallisi'ne katılma umutları, 15 Ocak'ta bitecek olan Dakar Rallisi'ne katılacağı için zorlaştı.

Motorsport.com'a konuşan Millener, "Açıkçası Seb'in araçta olmasını isteriz ancak Monte Carlo'da bunun olması zor olacak. Buna rağmen yine de denemekten vazgeçmeyeceğiz."

Jourdan Serderidis, Frederic Miclotte, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Şu an için tüm kaynaklarımızı Ott'a aktarmak zorundayız ve bu konuda gerçekçi olacağız." demişti.

Loeb ile yaptıkları görüşmeler için ise Millener, "Bu finansmanla alakalı bir konu olacak. Üst düzey iki sürücüyü yarıştırmak, makul ama büyük fiyat etiketleriyle olur." demişti.

M-Sport ayrıca 2020'den bu yana takımda yer alan Gus Greensmith'in 2023'te tam sezon yarışmayacağını da doğruladı. Bunun sonucunda Greensmith'in tam olarak ne yapacağı henüz bilinmiyor. İngiliz sürücünün Toyota'nın dördüncü Yaris Rally1 aracıyla yarışabileceği iddialar arasında.

Takamoto Katsuta'nın yarı zamanlı takımın 3. Yaris'ine yükseltilmesinin ardından Toyota'nın dördüncü Yaris'i yarı zamanlı boşa çıkmıştı.

Katsuta normalde takımın dördüncü aracıyla sezona başlayacak ancak 6. ralliden itibaren Ogier'e ait üçüncü araca geçiş yapacak.

2023 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Takım ve Sürücüleri

Toyota

Kalle Rovanpera

Elfyn Evans

Takamoto Katsuta

Sebastien Ogier [kısmi sezon]

Hyundai

Thierry Neuville

Esapekka Lappi

Dani Sordo [kısmi sezon]

Craig Breen [kısmi sezon]

M-Sport Ford

Ott Tanak

Pierre-Louis Loubet

Jourdan Serderidis [ Monte Carlo, Meksika, Sardinya ve Kenya ]