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M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!

M-Sport için Meksika Rallisi kabus gibi başladı. Henüz ilk etapta üç M-Sport sürücüsü de sorunlar yaşayarak geri düştüler.

Tom Howard
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M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!
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Günün ilk, rallinin üçüncü etabı olan El Chocolate, özel sürücü statüsündeki M-Sport sürücüsü Jourdan Serderidis'in yolu tıkayacak bir şekilde durması nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Yunan sürücünün nasıl bir sorun yaşadığı ise henüz bilinmiyor.

M-Sport'un yaşadığı sorunlar ise Serderidis ile sınırlı kalmadı; İngiliz takım, ralli başlar başlamaz olabilecek en kötü senaryoyla karşılaştı.

Sorun yaşayan ilk isim, mekanik arızaların geçmiş yıllarda birçok kez vurduğu Ott Tanak idi. Şampiyona lideri, 29.07 kilometrelik etabın 15. kilometresinde bir turbo arızası yaşayarak kenara çekmek zorunda kaldı.

Araçtan inerek sorunu gidermeye çalışan Tanak, bu esnada ciddi zaman kaybetmesinin yanı sıra kenara çekerek Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville'e de gelmek zorunda kaldı.

Yola devam edebilen Tanak etabı emekleyerek tamamladı ve etap galibi Esapekka Lappi'nin 7 dakika 47 saniye gerisinde kalarak tüm avantajını kaybetti.

Tanak'tan dakikalar sonra M-Sport ikinci kabusunu da yaşadı: sezona şanssız bir başlangıç yapan Pierre-Louis Loubet sağ ön tarafını bir kayaya çarparak direksiyon arızasına sebebiyet verdi ve gün içinde ralliyi bırakmak zorunda kaldı.

Takım patronu Richard Millener, "Bizim için bundan daha kötüsü olamazdı. Burası en zorlu rallilerden biri ve birkaç yıldır burada mücadele etmemiştik.

"Ott teknik bir sorun yaşadı, diğer araçlarda ise kayalara çarpma ya da araçlara zarar vermekten kaynaklanan iki sorun var gibi görünüyor."

"Gerçekten bir felaket ama yapabileceğimiz fazla bir şey yok."

"Amacımız Ott'un devam etmeye çalışması ama şu anda ne durumda olduğumuzu bilmek zor. Bu rallide en güçlü olan hayatta kalacak."

"Şampiyonayı göz önünde bulundurarak, elimizden gelen en iyi pozisyona geri dönmeye çalışacağız, ancak televizyonda gördüklerimiz dışında çok fazla bilgiye sahip değilken bu kararları vermek çok zor." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

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