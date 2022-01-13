M-Sport, Breen'in büyük kazasına rağmen Puma WRC'yi tekrar hazırladı

Breen ve yardımcı pilotu Paul Nagle, Monte Carlo Rallisi öncesi yapılan son test için Ford Puma'nın direksiyonuna geçmişlerdi. Ancak virajlı dar bölümde önce sol tarafa, sonra da sağ tarafa çarpıp, yamaçtan aşağı yuvarlandılar.

Araç, yaklaşık 15 metrelik bir düşüşün ardından ters şekilde durdu. Neyse ki Breen ve Nagle, olaydan yara almadan kurtuldular. Fakat çarpışma nedeniyle test durduruldu ve başlangıçta takımın test planını dahi tehdit ediyordu.

M-Sport ekibi, bir vinç yardımıyla aracı geri çıkarmayı başardı ve gece yapılan yoğun çalışmanın ardından Puma'yı onardılar.

Bugün direksiyona Gus Greensmith geçerken, dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb de Dakar Rallisi'nin tamamlamasının ardından Monte Carlo'ya gelecek ve M-Sport Ford ile sürüş yapacak.

M-Sport takım patronu Richard Millener, Autosport'a verdiği demeçte, "Takım, Gus'ın bugün Puma ile test yapmasını sağlama konusunda harika bir iş çıkardı."

"Dün haberleri aldıktan ve görüntülere baktıktan sonra, bunu düzeltebileceğimiz konusunda ümidim vardı ancak onu garaja geri götürene kadar emin olamıyorsunuz."

"Fakat işi yerine getirmek adına, günün her saati çalışmaya hazır olan gerçekten iyi bir ekibimiz var ve yaptıkları da tam olarak buydu."

"Gelecek haftaki ralliye yönelik hazırlık planlarımızın yolunda gitmesini sağlayan ve buna dahil olan herkese kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum." dedi.

M-Sport, WRC aracının lansmanını cumartesi günü yapacak.