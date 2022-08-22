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M-Sport, Belçika'daki hayal kırıklıklarının ardından takım içinde inceleme başlatacak

M-Sport Ford takımı, Belçika'da gerçekleştirilen Ypres Rallisi'nde yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından takım içerisinde değişikliklere gerek olup olmadığını anlamak için bir inceleme başlatacak.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
M-Sport, Belçika'daki hayal kırıklıklarının ardından takım içinde inceleme başlatacak
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En son podyumunu Craig Breen ile Sardunya'da alan Ford ekibi, son aylarda performans konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Belçika hafta sonunda da bu durumda iyileşme olmadı ve takımın üç sürücüsü - Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux - de pahalıya mal olan kazalar yaptı.

5. sırada giden Breen, 10. etapta hata yaptı. Breen böylece art arda 3. kez kaza yapmış oldu. 

Aynı etapta Greensmith yol dışına çıkarak sol arka tarafa zarar verdi ve dakikalar kaybetmesinin ardından ancak 19. olabildi.

Rahat bir şekilde beşinci olacak gibi duran Fourmaux ise sondan ikinci etapta kaza yaparak ralli dışı kaldı. Fourmaux böylece bu sezon gerçekleştirilen 9. rallide 5. kez ralliye erken veda etmiş oldu.

M-Sport, sezona Sebastien Loeb'in Monte Carlo zaferi, Breen'in 3., Greensmith'in 5. olması sayesinde lider olarak başlamıştı ancak takım, o hafta sonunun ardından sadece bir kez daha podyum yapabildi.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

M-Sport Takım Patronu Richard Millener, takımının ve Ford Puma'nın arkasında olsa da mevcut durumun yeterli olmadığını söyledi. Millener, ani karar ihtimalini reddetti ancak ilerlemek için bir şeyler yapacaklarını kabul etti.

Millener, "Bu rallinin bir parçası, bunlar olabilir ancak bu sene bizim yaşadığım kadar sayıda kötü şans ya da kaza, hiç kimse için iyi değildir."

"Takımın ve aracın arkasında duruyorum. Yeniden birlikte çalışmalıyız. Kendi içimizde, birbirimizle savaşmanın bir manası yok. Daha iyi sonuçlar almamız gerek, bu kadar basit."

"Bu çok zor. Pilotları daha iyi iş çıkarmaları konusunda baskı altına alıyoruz ve bu işe yaramıyor. Onlara baskı kurmuyoruz ve sadece eğlenmelerini istiyoruz. Bu da işe yaramadı."

"Ancak her şey birbiriyle bağlantılı. Burada sadece M-Sport yok. Bu takımın çalışması için bir araya gelen bir sürü partner var. Eğer tamamen olumsuz bir insan olmak istiyorsanız, o zaman bu ortaklardan bazılarının bunun kendileri için çalışmadığına karar verdiğini ve finansmanın gitmesi halinde işlerin bizim için çok, çok zor hale geleceğini söyleyebilirsiniz. Sonuçta bizimle çalışmaları gerek."

"Araç bir WRC etkinliğini kazandı, bu yüzden araç kötü değil."

"Şu dakika itibariyle bir karar almak istemiyorum çünkü bu tür durumlarda duygularınız, en iyi seçeneğin muhtemelen önüne geçer."

"Bence haftanın başında kesinlikle yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor ancak herhangi bir şey olacaksa bile, herhangi bir şeye karar vermek için o zamana kadar bekleyeceğiz." dedi.

Takım adına yarışması için başka bir pilot ile görüşüp görüşmedikleri sorulduğunda Millener, "Hayır, şu an için hayır."

"Yunanistan'da altı aracımız vardı ve bu kendi içerisinde büyük bir şeydi. Bu yüzden oturmalıyız ve neler olduğuna bakmalıyız. Adrien'in aracındaki hasarın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ne yazık ki bir telgraf direğine çarpmış gibi. Bunun tabii ki oluşturduğu hasar var."

"Ama bence şu anda  aceleci kararlar almak yerine oturmalı, yeniden bir araya gelmeli, gerçeklere bakmalı ve oradan devam etmeliyiz." dedi.

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