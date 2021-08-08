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WRC Haberler

M-Sport, 2022'de WRC gridine üç Puma çıkarmaya çalışıyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

M-Sport, yeni kuralların getirileceği 2022 yılındaki Dünya Ralli Şampiyonası'na üç tane Ford Puma hibrit aracıyla katılmak istiyor.

M-Sport, 2022'de WRC gridine üç Puma çıkarmaya çalışıyor

İngiliz takım bu sezonki WRC araçlarını ikiye indirmişti ve ilk Fiesta'larını Gus Greensmith kullanırken, ikincisi de Teemu Suninen ve Adrien Fourmaux arasında paylaşılıyor.

Ancak yeni hibrit kuralların 2022 yılında getirilecek olması ve Ford'un tamamen yeni Puma'lara desteğini artırmasıyla, Haziran ayındaki Goodwood Hız Festivali'nde konuşan Malcolm Wilson, takımın önümüzdeki sezona üç araçla katılmak istediğini söyledi.

Üç araç, Toyota ve Hyundai'yle aralarındaki rekabeti önemli derecede artırabilir. M-Sport en son 2017 yılında, yeni kurallar geldiğinde şampiyonayı kazanabilmişti.

Autosport'a konuşan Wilson şu ifadeleri kullandı: ''Takımlar Şampiyonası'nı kazanabilmek için bir şansımız olması açısından hedefimiz bu. Üç araca sahip olmalısınız, özellikle de uygulanmaya başlanacak olan yeni teknolojiyle ve yeni araçlarla birlikte desteğiniz olmalı.''

''Görüldüğü üzere çok fazla şey bütçeye bağlı olacak ve hedefimiz üç aracımızın olması.''

2022 yılı için M-Sport sürücü kadrosu belli olmasa da, Wilson Fransız sürücü Adrien Formaux'nun yüksek ihtimalle takımlarında olacağını belirtti.

26 yaşındaki sürücü geçtiğimiz sezon ilk kez WRC'ye katılmıştı ve yeni Puma'nın gelişiminde büyük bir rol oynuyor.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford WRT

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford WRT

Photo by: M-Sport

Greensmith ve Suninen'in gelecekleri belirsiz kalsa da, Sebastien Ogier'in 2022 yılında seriden ayrılma kararının ardından Suninen gelecek sezon Toyota'nın üçüncü aracında sürüş yapabilir.

WRC2 sürücüsü Andreas Mikkelsen, daha önce Toyota, Citroen ve M-Sport'un sürücülüğünü yapan Esapekka Lappi ve Hyundai'den Craig Breen de gelecek sezon WRC'de koltuk arayan isimlerden.

Takımının sürücü kadrosu hakkında soru sorulan Wilson, ''Şu anda kesin belirli olan tek kişi Adrien.''

''İdeal bir dünyada her şeyi bir araya getirebilirsek, üç araçla yarışmayı umuyoruz ancak şu anda Adrien'in bizde olacağını onaylayabilecek bir pozisyonda değilim.''

''Diğer sürücüler de birkaç ay içerisinde belli olacak.''

M-Sport, yeni araçlarını yeni sezon öncesinde hazırlamak için kendilerine ayrılan 30 test gününün bir parçası olarak, bu hafta Finlandiya'nın yüksek hızlı çakıllı yollarında bir test yaparak yeni Puma'yı geliştirme çalışmalarını sürdürdüleri.

''FIA'nın izin verdiği, yaklaşık 30 günlük maksimum süreyi kullanacağız. Kesinlikle tesislerimizden uzak olan yerleri kullanacağız.''

''Finlandiya'da test yapacağız. Aynı zamanda Monte Carlo'da da bir test planımız var. Bir WRC sezonunda karşılaşabileceğimiz her türlü çevreyi denemeye çalışacağız.''

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