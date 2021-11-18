M-Sport, 2022'de Greensmith ile yarışmaya devam edecek

Greensmith'in WRC'nin en üst seviyesindeki üçüncü zaman zamanlı sezonu için İngiliz ekiple yarışmaya devam etmesi bekleniyordu ve resmi açıklama, Monza Rallisi öncesi perşembe günü geldi.

24 yaşındaki sürücü, M-Sport'un gelecek yıl yeni hibrit dönemde kullanacağı Ford Puma araçlarından birinin direksiyonuna geçecek. Daha önce de Craig Breen'in kendileri adına yarışacağı duyurulmuştu.

Greensmith, Haziran ayındaki Safari Rallisi'nde dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu alırken, bu yıl boyunca toplam dört kez ilk altıya girdi.

Greensmith, "WRC tarihindeki en büyük kural değişikliğine doğru ilerlerken M-Sport Ford World Rally Team'in bir parçası olmaya devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Yıl boyunca kaydettiğim ilerlemeden çok memnun kaldım ve takımdakilerin rekabetçi bir paket oluşturmak için harika bir iş çıkarmış gibi göründükleri 2022 yılında, bu takımı temsil edecek olmak benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

M-Sport takım patronu Richard Millener, Greensmith'in son iki sezondaki ilerlemesinden etkilendiklerini söyledi ve kendisinin, takım için kilit isimlerden birisi olduğunu ekledi.

M-Sport'un üçüncü tam zamanlı Ford Puma WRC koltuğunun, yeni araçla ilgili gelişim çalışmalarının büyük bir bölümünü yürüten Adrien Fourmaux'a gitmesi bekleniyor.

Dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb'ün WRC'ye geri dönüşüyle ​​ilgili görüşmeler devam ederken, eğer dönmeyi kabul ederse M-Sport Ford'ün dördüncü aracında yarışabilir.

Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: M-Sport