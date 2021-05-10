M-Sport, 2022 Rally1 WRC aracında iyi ilerleme kaydetti

M-Sport takımı, test pilotu Matthew Wilson ile 2022 versiyon aracını yola çıkararak elektrik motoru ve bataryalar hakkında veri toplamıştı.

Bunun dışında Hırvatistan Rallisi'nde ilk kez rallinin zirvesinde yarışan takımın genç sürücülerinden Adrien Fourmaux da yeni aracı test etti.

M-Sport, yeni nesil Rally1 aracının melez versiyonunu test eden ilk takım oldu. İlk olarak Greystoke Ormanı'nda test edilen araç, daha sonra Nisan ayında İspanya'da test edildi.

Wilson, "İspanya'da tam olarak test yaptık. Daha önce Greystoke'ta yaptığımız testte hibrit sistem yoktu."

"İspanya oldukça başarılıydı. Mutluyum. Çok büyük ilerleme kaydettik ancak daha yapmamız gerekenler var." dedi.

Compact Dynamics tarafından sağlanan hibrit sistem 134 beygir üreten elektrik motoruna ve bataryaya sahip. Yeni parçalarla Rally1 aracının ağırlığı yaklaşık 100 kg artacak.

En son testin ardından konuşan Wilson, WRC pilotları ve co-pilotları için çalışmaların 10 ay sonra gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi ile artacağını düşünüyor.

Pilotlar bu teknoloji sayesinde etaplar arasındaki bağlantı noktalarını pilde depolanan enerjiyi kullanarak emisyonsuz bir şekilde geçecekler ve aynı zamanda ekstra güce sahip olacaklar.

M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 Photo by: M-Sport

Atmosferik motor ve elektrik motoru aynı anda kullanıldığında, yeni nesil WRC araçlarının 500 beygir civarında güç üretmesi bekleniyor.

Wilson, "Pilotların enerjiyi kullanmaları, bataryayı yeniden şarj etmeleri ve kullanmaları açısından mücadeleci ve hatta ilginç olacak. Pilotlar ve muhtemelen ekip üzerinde sistemden en çok verimi alma konusunda daha fazla baskı olacak." dedi.