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WRC Haberler

M-Sport, 2022 Puma WRC'nin örtüsünü kaldırdı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

M-Sport, bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın zirvesine geri dönmeyi Ford Puma Rally1 aracının örtüsünü kaldırdı.

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
8/15

Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
10/15

Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
11/15

Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
12/15

Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
13/15

Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford Puma Rally1 livery
Ford Puma Rally1 livery
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Fotoğraf: Drew Gibson

Ford'dan yarı zamanlı fabrika desteği alan M-Sport, WRC'nin yeni hibrit dönemi için planladığı renk düzenini bugün itibariyle tanıttı. Takım, enerji içeceği üreticisi Red Bull'un sponsorluğunu yaptığı, çarpıcı bir mor ve mavi renk düzenini taşıyor.

M-Sport, geçen yılki Goodwood Hız Festivali'nde lansman yapmayı seçen ve Rally1 prototipini sergileyen üç WRC üreticisinden ilki olmuştu. O zamandan bu yana araç, yeni WRC sezonuna hazırlanmak adına çok sayıda testten geçti.

Puma'nın son versiyonu, WRC'nin 2022 sezon lansmanını gerçekleştirdiği Avusturya'nın Salzburg kentindeki Hangar-7'de düzenlendi. Etkinlikte FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem hazır bulunurken, Hyundai ve Toyota araçları da görücüye çıktı.

WRC, 2022'de yeni bir döneme giriyor ve kurallar gereği tüm araçlarda Compact Dynamics tarafından geliştirilen 100kW'lık bir hibrit ünite yer alıyor. Bu da son yılların en öngörülemez sezonunu vadediyor.

1.6 litrelik turbo içten yanmalı motorun hayat verdiği araçlar, toplamda 500 beygir güce sahip olacak.

Ford Puma Rally1 livery

Ford Puma Rally1 livery

Photo by: Drew Gibson

Lansmanın en dikkat çekici aracı hiç şüphesiz M-Sport'tu. Çünkü Puma, Red Bull'un ana sponsorluğuyla birlikte tamamen farklı bir görünüme kavuşmuş durumda.

Araç, mavi rengi taşımaya devam ediyor ancak ağırlıklı olarak mor renk tercih edilmiş ve Red Bull logoları, aracın büyük kısmını kaplıyor.

Puma'yı geliştirmek için Ford'dan destek alan M-Sport, bu yıl 2018 Britanya Rallisi'nden sonra ilk zaferini elde etmeyi amaçlıyor.

Takım, geçen yıl sahip olduğu kaynakların çoğunu Puma'yı geliştirmeye ayırdı ve bu açıdan yeni araçtan epey umutlular.

Bu yıl sürücü kadrosunda da değişiklikler var. Yeni sezonda takıma Craig Breen tam zamanlı olarak katılacak ve diğer araçları Gus Greensmith ile Adrien Fourmaux paylaşacak.

Ayrıca ralli efsanesi Sebastien Loeb de Monte Carlo Rallisi'nde, dördüncü M-Sport Ford Puma'nın direksiyonunda olacak.

Ford Puma Rally1 renk düzeni

Ford Puma Rally1 renk düzeni

Fotoğraf: Drew Gibson

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