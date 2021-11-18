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WRC / Rally Monza Haberler

M-Sport, 2022 için Loeb'le görüşmeleri sürdürüyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

M-Sport, Dünya Ralli Şampiyonası'nın efsane ismi Sebastien Loeb ile gelecek yıl olası bir geri dönüşü hakkında görüşme halinde olduğunu doğruladı.

M-Sport, 2022 için Loeb'le görüşmeleri sürdürüyor

Dokuz kez WRC şampiyonu Loeb, son olarak 2012'de Citroen'le tam zamanlı olarak WRC'de mücadele etmişti. Fakat o günden bu yana Fransız üreticinin yanı sıra Hyundai ile dönem dönem bazı yarışlara katıldı ve hatta 2018'de İspanya Rallisi'nde kariyerinin 79. zaferini aldı. Katıldığı son ralli olan Türkiye'de ise podyuma çıktı.

Birkaç aydır M-Sport ile yarı zamanlı bir WRC dönüşü gerçekleştirmekle bağlantılıydı ve Fransız sürücü, geçen ayki İspanya Rallisi'nin ardından 2022 Rally1 hibrit Ford Puma'yı test edince, takıma katılacağı spekülasyonları iyice arttı.

M-Sport şu anda 47 yaşındaki Loeb ile, 2020 Türkiye Rallisi'nden sonra ilk kez Monte Carlo Rallisi'nde mücadele edeceği özel bir proje için görüşüyor.

Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith'in koltuklarını korumaları beklenirken, gelecek yılki yeni düzenlemelerde takımın üçüncü aracını sürmesi için Craig Breen'le sözleşme imzalandı. Prodrive tarafından yönetilen X44 takımı ile Extreme E'de şampiyonluk savaşı veren Loeb'ün gelişi, İngiliz takımın dördüncü bir araca sahip olmasına yol açabilir.

M-Sport takım patronu Richard Millener, bu hafta sonu düzenlenecek Monza Rallisi öncesinde yaptığı açıklamada, Loeb ile gelecek yıl için yaptıkları görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz bir sonuca varılmadığını belirtti.

Millener, "Devam eden çok sayıda görüşme var fakat  şu anda konuşulacak pek bir şey yok."

"Hâlâ üzerinde çalıştığımız bir konu olduğunu söyleyebilirim fakat ne yazık ki bu konuda resmi bir şey söyleyecek durumda değiliz.” dedi.

Ford Puma WRC Rally1

Ford Puma WRC Rally1

Photo by: WRC.com

Diğer koltuklar için de konuşan Millener şunları ekledi: "En iyisini nasıl yapacağımıza karar vermek için biraz zamanımız var ve bu yüzden bir şeyler duyurmak için gerçekten acelemiz yok. Bu hafta bir rallimiz var ve kısa da olsa vaktimiz var."

"Yapabileceğimiz şeyleri açıklayacağız ama dediğim gibi, bunun için önümüzde hâlâ biraz zamanımız var.”

Loeb'ün gelecek yılki Monte Carlo Rallisi için WRC'ye dönmesi ihtimali, Sebastien Ogier ile keyifli bir savaşa yol açabilir.

Monte Carlo, Ogier'in bu sezon sonunda WRC'deki tam zamanlı kariyerini sonlandırmasının ardından, gelecek yıl Toyota ile yarışacağı birkaç ralliden biri olacak.

Motorsport.com'a konuşan Ogier, Loeb'ün 2022 Monte Carlo Rallisi'nde yarışma olasılığı sorulduğunda şöyle dedi: "Kariyerim boyunca onunla mücadele etmek her zaman güzeldi ve bu, etkinliğe çok fazla dikkat çekeceği için spor için yalnızca iyi olur."

“Bu şekilde onunla bir kez daha yarışma şansına sahip olmaktan keyif alacağımı söyleyebilirim, ancak geri dönse bile, -geçmişte olduğu gibi- ikimiz arasında geçen bir mücadele olmayacak. Çünkü şu anda mücadeleye dahil olan birkaç sürücü daha var."

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