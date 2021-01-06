M-Sport, 2021 WRC'de yarışacağı sürücüleri açıkladı

Açıklamaya göre Gus Greensmith, yeni sezonda ilk aracın direksiyonuna geçen isim olacak ve Elliott Edmondson ile birlikte ilk kez tam sezon WRC'de mücadele edecek. İkinci arası ise Suninen ve Fourmaux paylaşacak.

M-Sport, bugün sabah yaptığı açıklama ile yeni sezon için sürücü kadrosunda bazı değişiklikler yaptığını doğruladı.

Böylelikle Fourmaux, M-Sport Ford'da Esapekka Lappi'nin yerini almış olacak.

WRC'de daha önce bir galibiyet alan Lappi, 2020'nin başında Citroen'den M-Sport'a katılmış fakat en iyi sonucu dördüncülük olmuştu.

Greensmith ve Edmondson ikilisi geçen sezon toplamda altı yarışa katıldılar ve şampiyonada 11. oldular. İkilinin en çarpıcı performansı beşinci olarak en iyi sonuçlarını elde ettikleri Türkiye Rallisi'ydi.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Greensmith, uzun yıllardır ortaya koyduğu çabanın karşılığını yeni anlaşmayla birlikte aldığını söyledi.

"FIA ​​Dünya Ralli Şampiyonasında tam sezon yarışmak gibi inanılmaz bir fırsata sahip olduğum için mutluyum ve M-Sport Ford'u temsil edeceğim için gururluyum."

"Çocukluğumdan beri hayalim buydu ve başlamak için sabırsızlanıyorum."