M-Sport, 2021 WRC'de yarışacağı sürücüleri açıkladı
Dünya Ralli Şampiyonası takımlarından M-Sport, 2021 WRC sezonunda Gus Greensmith, Teemu Suninen ve Adrien Fourmaux ile yarışacağını duyurdu.
M-Sport, bugün sabah yaptığı açıklama ile yeni sezon için sürücü kadrosunda bazı değişiklikler yaptığını doğruladı.
Açıklamaya göre Gus Greensmith, yeni sezonda ilk aracın direksiyonuna geçen isim olacak ve Elliott Edmondson ile birlikte ilk kez tam sezon WRC'de mücadele edecek. İkinci arası ise Suninen ve Fourmaux paylaşacak.
Böylelikle Fourmaux, M-Sport Ford'da Esapekka Lappi'nin yerini almış olacak.
WRC'de daha önce bir galibiyet alan Lappi, 2020'nin başında Citroen'den M-Sport'a katılmış fakat en iyi sonucu dördüncülük olmuştu.
Greensmith ve Edmondson ikilisi geçen sezon toplamda altı yarışa katıldılar ve şampiyonada 11. oldular. İkilinin en çarpıcı performansı beşinci olarak en iyi sonuçlarını elde ettikleri Türkiye Rallisi'ydi.
Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Greensmith, uzun yıllardır ortaya koyduğu çabanın karşılığını yeni anlaşmayla birlikte aldığını söyledi.
"FIA Dünya Ralli Şampiyonasında tam sezon yarışmak gibi inanılmaz bir fırsata sahip olduğum için mutluyum ve M-Sport Ford'u temsil edeceğim için gururluyum."
"Çocukluğumdan beri hayalim buydu ve başlamak için sabırsızlanıyorum."
Takımın Finlandiyalı sürücüsü Suninen, Monte Carlo'daki açılış yarışında M-Sport Ford'un direksiyonunda yer alacak fakat uzun yıllardır birlikte çalıştığı Jarmo Lehtinen ile takım arkadaşı olmayacak.
Takım yakın zamanda yeni bir yardımcı pilot bulmayı hedefliyor.
26 yaşındaki sürücü, "Bu yıl Fiesta WRC'ye geri dönmek harika olacak. COVID-19 nedeniyle durumun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu yıl neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdiği için ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl kaç ralliye katılacağıma bakmamız gerekecek. Elimden gelenin en iyisini vermek ve katıldığım her rallide mümkün olan en iyi işi yapmak istiyorum." dedi.
Fourmaux, geçen yıl WRC2'de mücadele etti ve ortaya koyduğu performansın ardından WRC'ye yükseldi. Kendisiyle beraber Renaud Jamoul da WRC'ye geçecek ve ikilinin şimdilik kaç rallide yer alacağı belirsiz.
Millener, "M-Sport her zaman genç sürücülere destek veren bir ekip oldu." diyerek, takımın her zaman genç sürücülerle yarışmaya odaklandığını söyledi.
Malcolm Wilson ve M-Sport ekibi, daha önce Ott Tanak ve Elfyn Evans gibi isimlere fırsat vermişti.
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|Jason Craig