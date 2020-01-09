M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!

M-Sport patronu Malcolm Wilson, geçen yıldan farklı olarak geliştirdikleri yeni mavi-beyaz renk düzenini 1990'ların başındaki Ford WRC'den esinlenerek hazırladıklarını söyledi.

Wilson'ın bahsettiği renk düzeni 1993 yılında Ford Escort RS Cosworth'te kullanılmıştı ve o dönem Francois Delecour şampiyonluğu ufak bir farkla Toyota sürücüsü Juha Kankkunen'e kaptırmıştı.

Renk düzeni, Delecour'un Monte Carlo Rallisi'ni kazandığı 1994 yılında da kullanıldı ancak geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralanınca sezonun büyük kısmını kaçırdı.

Daha sonra Tommi Makinen sekizinci ralli olan Finlandiya'da tek seferliğine Ford'un direksiyonuna geçip zafere ulaştı.

Takım patronu Richard Millener, "Geçmişteki bazı anlara bakmak istedik ama aynı zamanda biraz modern bir his de vermeye çalıştık. Bu, her şeyin bir karışımı. Bu yeni bir değişiklik oldu. Birkaç yıldır oldukça benzer renk düzenlerine sahiptik. Bu yüzden tamamen farklı bir şey olacak. Yeni bir takım ve yeni bir başlangıç." dedi.

M-Sport, 2020 sürücü kadrosunu daha önce açıklamıştı. Buna göre eski Toyota ve Citroen sürücüsü Esapekka Lappi, Teemu Suninen'e katıldı. Ayrıca Gus Greensmith de yarı zamanlı bir programa sahip olacak.