WRC
WRC
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
30 Nis
-
03 Nis
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
237 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
258 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
293 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
314 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

M-Sport-Lackierung

M-Sport-Lackierung
1/4

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

M-Sport-Lackierung

M-Sport-Lackierung
2/4

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

M-Sport-Lackierung

M-Sport-Lackierung
3/4

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

M-Sport-Lackierung

M-Sport-Lackierung
4/4

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Oca 2020 12:40

M-Sport WRC takımı, Autosport International Show'da Ford Fiesta WRC'nin örtüsünü indirdi ve yeni renk düzenini tanıtan ilk takım oldu.

M-Sport patronu Malcolm Wilson, geçen yıldan farklı olarak geliştirdikleri yeni mavi-beyaz renk düzenini 1990'ların başındaki Ford WRC'den esinlenerek hazırladıklarını söyledi.

Wilson'ın bahsettiği renk düzeni 1993 yılında Ford Escort RS Cosworth'te kullanılmıştı ve o dönem Francois Delecour şampiyonluğu ufak bir farkla Toyota sürücüsü Juha Kankkunen'e kaptırmıştı.

Renk düzeni, Delecour'un Monte Carlo Rallisi'ni kazandığı 1994 yılında da kullanıldı ancak geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralanınca sezonun büyük kısmını kaçırdı.

Daha sonra Tommi Makinen sekizinci ralli olan Finlandiya'da tek seferliğine Ford'un direksiyonuna geçip zafere ulaştı.

Takım patronu Richard Millener, "Geçmişteki bazı anlara bakmak istedik ama aynı zamanda biraz modern bir his de vermeye çalıştık. Bu, her şeyin bir karışımı. Bu yeni bir değişiklik oldu. Birkaç yıldır oldukça benzer renk düzenlerine sahiptik. Bu yüzden tamamen farklı bir şey olacak. Yeni bir takım ve yeni bir başlangıç." dedi.

M-Sport, 2020 sürücü kadrosunu daha önce açıklamıştı. Buna göre eski Toyota ve Citroen sürücüsü Esapekka Lappi, Teemu Suninen'e katıldı. Ayrıca Gus Greensmith de yarı zamanlı bir programa sahip olacak.

Sonraki haber
Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor

Önceki haber

Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Takımlar M-Sport

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

22 Oca - 26 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?

3s
2
Formula 1

Abiteboul: “Ricciardo’nun gelişiyle beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı”

2s
3
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!

4
Formula 1

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

5
Formula 1

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!
WRC

M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!

Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor
WRC

Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor

Latvala, Toyota ile İsveç Rallisi'ne katılabilir
WRC

Latvala, Toyota ile İsveç Rallisi'ne katılabilir

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü
WRC

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

Resmi: Lappi, 2020'de M-Sport'a katılıyor
WRC

Resmi: Lappi, 2020'de M-Sport'a katılıyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.