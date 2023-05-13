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Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

Pierre-Louis Loubet, egzoz sorununu kaba kuvvetle çözen M-Sport teknisyenlerinin çabasından ötürü minnettar!

Tom Howard
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Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Cuma günü ilk etabı kazanarak moral bulan Loubet, üçüncü etapta Ford Puma'sının alev alması nedeniyle ciddi zaman kaybetti.

Hayal kırıklığına uğrayan Loubet bu noktada rallinin bittiğini düşündü, ancak sorunu kontrol altına almayı ve sabah etaplarını tamamlayarak gün ortasında lastik değişimi esnasında iki M-Sport teknisyeniyle bir çözüm bulmayı başardı.

Sorunun sebebi, aracın egzozunun yerinden hareket etmesi ve kaportaya temas etmesiydi; çözüm ise yedek parça kullanımına izin verilmemesi nedeniyle egzozu kaba kuvvetle yerine oturtmak oldu!

Böylece yola devam edebilen Loubet, günü üçüncü sıradaki Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in sadece 0.9 saniye gerisinde tamamladı!

Autosport'a konuşan Loubet, "Zor bir gündü ve yangından dolayı biraz duygusal bir gün olduğunu söyleyebilirim. Rallinin sona erdiğinden oldukça emindim."

"Küçük servis alanına geri dönebildiğimiz için şanslıydık, çocuklar harika bir iş çıkarttı."

"Oldukça zorladılar, ancak böyle uzun bir günde çok fazla servis olmaması biraz utanç verici." dedi.

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

M-Sport takım patronu Richard Millener ise, "Durum olduğundan biraz daha dramatik görünüyordu ama yanık kokusunun nereden geldiğini göremediğinizde biraz endişeleniyorsunuz."

"Neyse ki çocuklar lastik takma alanında egzozu yerine oturtmayı başardılar. Hiçbir yedek parça getiremiyoruz, sadece araçta olanları kullanabiliyoruz, dolayısıyla sorunu çözmemiz iyi oldu."

"Duyduğum kadarıyla ekibin tek yaptığı şey hassas bir tekme atmak olmuş, bu kadar basit! Egzoza ulaşamıyorsunuz, sadece önünü ve arkasını görebiliyorsunuz.  Bunun için egzozun önünü hizaladılar ve tekrar düz hale getirmek için arkaya olabildiğince sert bir şekilde vurdular. İşte ralli budur." dedi.

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