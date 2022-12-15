Loubet, tam zamanlı olarak M-Sport'ta yarışacak!

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Bu yıl M-Sport ile yedi ralliye katılan ve sürücü kadrosunun en umut verici sürücüsü olarak gösterilen Loubet'nin gelecek sezon tam zamanlı mücadele etmesi bekleniyordu.

Bu sezon özellikle üç etap galibiyeti elde eden ve ilk kez bir ralliye liderlik eden Loubet, Sardunya ve Yunanistan'da dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonuçlarına da ulaşmış oldu.

Loubet, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey."

"İlk tam sezonuma çıkacak olmak ve her hafta sonu hayatımın en büyük tutkusunu gerçekleştirmek gerçekten harika bir şey."

"Tam sezon büyük bir baskıyı ortadan kaldırıyor çünkü bana tüm potansiyelimi gösterme şansı verecek 13 ralliye çıkacağımı ve bunun bana daha fazla şey öğrenmek için alan sağlayacağını biliyorum."

"2023'te en önemli hedefim tüm rallileri bitirmek, deneyim kazanmak ve nerelerde zorlayıp maksimum hıza ulaşabileceğimizi öğrenmek olacak."

"Resmi bir sürücü olmak ve M-Sport'a puan kazandırmak her zaman istediğim bir şeydi, M-Sport'un bana bu şekilde inanmasından çok memnunum."

"Benim için harika işler çıkaran Malcolm [Wilson, takım sahibi] ve Rich'e [Millener, takım patronu] çok teşekkür ederim. M-Sport ile tekrar çalışmaktan çok memnunum, ayrıca Ott [Tanak] ile takım arkadaşı olarak çalışma fırsatı da çok özel."

Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

2019 WRC2 şampiyonu, gelecek yıl Thierry Neuville'in eski yardımcı sürücüsü Nicolas Gilsoul ile birlikte yarışacak. Loubet'nin eski yardımcı sürücüsü Vincent Landais ise gelecek sezon Sebastien Ogier'e yardımcılık yapacak.

Loubet ile ilk kez geçen hafta sonu düzenlenen Rallye National Hivernal du Devoluy'da bir araya gelen Gilsoul, "WRC'ye geri döndüğüm için çok mutluyum; özellikle de gerçekten iyi bir paketle, gelecek vaat eden genç bir pilotla, en iyi araçla ve dünya şampiyonu takım arkadaşlarımla."

"Benim için asıl önemli olan tam zamanlı mücadele edecek olmak. Pierre-Louis ile geçen yıl Fransa'daki bir eğitim kampında tanışmıştım, o zamanlar zor bir durumdaydı, yine de bu yıl hızını gösterebilmek için sergilediği zihinsel güçten çok etkilendim."

"Geçen hafta sonu birlikte ulusal bir rallide mücadele ettik ve sürüş becerisini hemen hissettim, bu da beni ikna etmeye yetti." dedi.

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Son olarak Millener, "Pierre'in bu yılki performansından hepimiz etkilendik. Önceki deneyimlerinden öğrenme ve sınırları aşma konusundaki istekliliğini sürekli olarak gösterdi ve bu da onu tam sezon mücadele edebilmek için mükemmel bir aday yapıyor."

"Elbette Rally1 kariyerinin henüz başlarında ve önümüzdeki sezon onun için çok önemli olacak."

"Pierre gerçek bir takım oyuncusu ve kısa sürede M-Sport ailesinin önemli bir üyesi haline geldi; şahsen önümüzdeki yıl birlikte neler başaracağımızı görmek için sabırsızlanıyor ve kendisinin ilk kez podyuma çıktığını izleyeceğimizi umuyorum."

Ocak ayında Monte Carlo'da yapılacak sezon açılışı için kayıtlar Cuma günü sona erecek olsa da, M-Sport'un kaç araçla yarışacağı henüz kesin değil.

M-Sport ile görüşmeler yapan Oliver Solberg'in WRC2 Skoda takımı Toksport'a geçişinin onaylanmasının ardından takıma katılmayacağı kesinleşti.

Gus Greensmith ile görüşmeleri sürdüren takım, dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb'i de yarı zamanlı olarak takımda tutmaya çalışıyor.