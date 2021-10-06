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WRC / Finlandiya Rallisi Haberler

Loubet, kendisine araba çarptığı için WRC sezonunu kapattı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Pierre-Louis Loubet, kendisine bir araba çarptıktan sonra kalçası kırıldığı için Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun geri kalanında mücadele edemeyecek.

Loubet, kendisine araba çarptığı için WRC sezonunu kapattı

Fransız sürücü, olayın detaylarına girmemesine rağmen, salı sabahı yaptığı açıklamayla haberi duyurdu.

Loubet, Hyundai’nin 2C Competition ekibinde belirli WRC ayaklarında mücadele ediyor ve sezon boyunca aracı Oliver Solberg’le paylaşıyor.

Loubet’nin, sezonun son ayağı olan Monza Rallisi’nde yer alıp almayacağı net değildi ve artık mücadele etmeyeceği kesinleşti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Loubet, “Sezonun son bölümü için planlar biraz değişti. WRC sezonunu bitirmek yerine rehabilitasyonda olacağım.”

“Şanssız olduğumu söyleyebilirsiniz, ancak inanın bana, bir arabanın bana çarpmasının ardından sadece basit bir kalça kırığıyla kurtulduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum.”

“Her anlamda kesinlikle zor bir yıl oldu. Ancak sizi öldürmeyen şey, güçlendirir ve savaşabilmek, potansiyelimi gösterebilmek için şimdiden gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

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2019 WRC2 şampiyonu Loubet’nin bu sezonki en iyi sonucu, yedinci olduğu Estonya Rallisi’nde geldi. Ancak sezonu genel olarak olaylarla doluydu ve geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Finlandiya Rallisi’nde yer almadı.

Geçtiğimiz sene COVID-19’dan etkilenen sezonda ilk kez WRC’de mücadele eden genç sürücü, 3 ralliye katılmıştı. Geçen sene Estonya’da ve Türkiye’de ralliyi tamamlayamazken, Monza Rallisi’nde yedinci olmuştu.

Loubet artık 2022 sezonu için iyileşmeye odaklanacak ancak gelecek sezon için planları henüz doğrulanmadı.

2021 WRC sezonu, sondan bir önceki ayak olan İspanya Rallisi’nin asfalt yollarında 14-17 Ekim tarihleri arasında devam edecek.

Yedi kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Finlandiya Rallisi’ni kazanan Elfyn Evans’ın 24 puan önünde şampiyona lideri konumunda.

Pierre-Louis Loubet, Hyundai 2C Competition

Pierre-Louis Loubet, Hyundai 2C Competition

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

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