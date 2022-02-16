Loeb: "WRC Ford Puma ile geri dönmenin cazibesine karşı koymak zor olurdu"

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Dokuz kez WRC şampiyonu, geçtiğimiz ay Monte Carlo Rallisi'nde kariyerinin 80. galibiyetini elde ederek kategoriye başarılı bir dönüş yaptı.

Loeb'ün M-Sport ile yarışı bir seferlikti ancak İngiliz takım, bir anlaşmaya varılabilirse Loeb'ün bu sezon başka etkinlikler için geri dönmesini istediklerini açıkladı.

Loeb, resmi web sitesine verdiği röportajda, Puma ile başka bir WRC yarışını reddetmenin zor olacağını açıkladı.

Loeb bu sezon her ikisi de Prodrive tarafından yönetilen, Lewis Hamilton'ın X44 takımı için Extreme E'de ve Bahreyn Raid Xtreme takımı için yeni Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda yarışacağı yoğun bir programla karşı karşıya.

Loeb, "Sezonun kalanında Extreme E'de ve BRX ile Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda yarışacağım."

“Bunlar benim iki ana programım ve Prodrive ile gerçekten buna odaklanmış durumdayım. Elbette, Puma Hybrid Rally1'in direksiyonuna geri dönme fırsatı olursa, bu cazibeye karşı koyabilir miyim bilmiyorum." dedi.

Podium: Sébastien Loeb, M-Sport Ford World Rally Team, Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport, bu sezon Loeb'ün başka yarışlarda yer almasını sağlamak için görüşmelere devam ediyor. Takımın bu sezon dört araçla yarışmaya devam etmesi halinde, Loeb için hedeflediği etkinlikler Haziran'daki Safari Rallisi, Eylül'deki Yeni Zelanda ve Kasım'daki Japonya sezon finali gibi görünüyor.

Bu rallilerin hiçbiri, Loeb'ün Extreme E veya Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'na olan bağlılıklarını etkilemiyor.

M-Sport takım patronu Richard Millener, Autosport'a, Loeb ile bir anlaşma sağlamak için hâlâ yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

Millener, "Dürüst olmak gerekirse o tarafta hâlâ görüşmeler devam ediyor."

"Onu araçta görmek harika olurdu ancak bunu ileriye taşımadan önce hâlâ yapılacak birçok şey var. Şu anda paylaşacak heyecan verici bir şeyimiz yok." dedi.

Loeb, tamamen elektrikli serinin ikinci sezonunda Extreme E'ye geri dönüyor.

M-Sport ise İsveç'te Craig Breen, Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux'un kullanacağı üç araçla yarışacak.