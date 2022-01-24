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WRC / Monte Carlo Rallisi Haberler

Loeb: "Ogier'e karşı kazandığım bu ralli, kariyerimin en iyilerinden birisi"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Sebastien Loeb, kendisi gibi pek çok şampiyonluk kazanan Sebastien Ogier'e karşı kazandığı Monte Carlo Rallisi zaferinin, parlak motor sporları kariyerinin "en iyi anlarından biri" olduğunu dile getirdi.

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb ile sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, 2022 Monte Carlo Rallisi'nde destansı bir mücadeleye giriştiler. 

M-Sport Ford ile tek yarışlık anlaşma yapan Loeb, yeni Rally1 hibrit Puma ile başlangıçtan itibaren hızlıydı ve Toyota sürücüsü Ogier'i epey zorladı.

47 yaşındaki Loeb, cuma günkü altı etaptan dördüncü kazandı ve liderliği aldı. Fakat ertesi gün Ogier mücadeleye döndü ve son güne 21.1 saniyelik avantajla girdi.

Fakta Ogier, bitime bir etap kala lastik patlattı ve yaklaşık 35 saniye kaybetti. Bu da Loeb'ün 9.5 saniye farkla öne geçtiği anlamına geliyordu.

Loeb son etapta harika bir tempo yakaladı ve zafere doğru gidiyordu. Fakat erken start aldığı için 10 saniye cezası aldı ve böylelikle zafer 10.5 saniye farkla Loeb'ün oldu.

Ogier ceza almasaydı bile zafer Loeb'ün olacaktı.

Kariyerinin 80. zaferini elde eden Loeb, galibiyeti "inanılmaz" olarak nitelendirirken, yaşlı sürücülerin hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladığını belirtti.

İkinci sırada tamamladığı Dakar Rallisi'nden birkaç gün sonra Monte Carlo Rallisi'ne katılan ve zafere ulaşan Loeb, "Elbette benim için inanılmaz bir his."

"Harika bir ralli oldu. Buraya geldiğim zaman, tam olarak neyle karşılaşacağımı gerçekten bilmiyordum. Bu yüzden yakaladığım ritimden dolayı mutluyum."

"Araçla ilgili hislerim gerçekten  çok iyiydi ve sürmesi gerçekten çok güzeldi."

"Seb [Ogier] ile tüm hafta sonu büyük bir savaşa giriştik. Cuma günü ben hızlıydım, Cumartesi günü o inanılmaz hızlıydı. Özellikle Sisteron'da çok iyiydi. Bugün de tüm bunlar yaşandı ve ralliyi kazandık. Bizim için harika bir andı."

"Şampiyonadaki son tam sezonum ve şampiyonluğumun üzerinden 10 yıl geçti. Bu yüzden hâlâ gençlerle savaşabildiğim ve bir ralliyi kazanabildiğim için gerçekten gurur duyuyorum. Kesinlikle en güzel anılarımdan biri.” dedi.

Winners Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Winners Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Loeb'ün zaferini değerli kılan şeylerden birisi, 50 yaşındaki Isabell Galmiche'nin Loeb'ün yeni yardımcı pilotu olmasıydı. Loeb şimdiye kadar hep Daniel Elena ile çalışıyordu. Fakat bu durum yeni sezonda değişti.

WRC'de yarış kazanan son kadın yardımcı pilot, Michele Mouton'un eski yardımcı pilotu Farizia Pons'tu. Pons, 1997 Monte Carlo Rallisi'ni Liatti Piero ile kazanmıştı.

Galmiche, yıllar sonra bu başarıyı tekrarladı.

Autosport'a konuşan Galmiche, "Bugün yaşadıklarım  inanılmaz. Seb'le beraber ilk kez Monte Carlo Rallisi'yle WRC'de yer aldığım için çok mutluyum, yaşananlar gerçekten inanılmaz. Bu, hayatımın en güzel günü olabilir."  dedi.

Loeb ve Galmiche'nin bu sezon daha fazla ralliye katılıp katılmayacağı şimdilik belirsiz.

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2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb, yeni dönemin ilk rallisini 47 yaşında kazandı!
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