Loeb, Monte Carlo'da 2019'dan daha iyi bir sonuç istiyor

Sebastien Loeb, geçen yıl Hyundai'ye katıldı ve belli sayıda ralliye katılmasının ardından bu yıl devam etme kararı aldı.

Fransız sürücü, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem üreticiler hem pilotlar şampiyonluğunu kazanmaları için bir yardımcı role sahip olacak.

Sezon, gelecek hafta sonu Monte Carlo'da başlayacak ve geçen yıl ralliyi dördüncü sırada tamamlayan Loeb, bu yıl daha iyi bir sonuç istiyor.

Loeb, "Monte-Carlo'dan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Tamamen kuru, ıslak veya çok fazla kar olabilir. Bu da sürüş koşullarını değiştiriyor. Etaplar arasında ve hatta yol bölümleri bile sizi etkileyebilir. Tüm bunlar lastik seçimini daha da önemli hale getiriyor. Büyük bir risk almadan hızlı olabilmek adına doğru dengeyi yakalayabilmelisiniz. Bu ralliye zihniniz ile yaklaşmalısınız."

"Geçen yıl Monte-Carlo'dan önce araçta sadece bir gün geçirmiştim, umarım araç hakkındaki mevcut bilgimiz geçen yıldan daha iyi sonuç almamıza izin verecek." dedi.

Takımın yeni sürücüsü ve son dünya şampiyonu Tanak ise zorlu bir ralli beklediğini dile getirdi.

Estonyalı pilot, "Muhtemelen sezonun en zorlu rallisi başlıyor. Karmaşık şartlardan ders çıkarabilecek yeni bir ekibimiz ve yeni bir aracımız var. Kesinlikle kolay olmayacak, ancak iyi başlamak ve puan kazanmak önemli." dedi.

Takımın diğer pilotu Thierry Neuville ise zafer istiyor.

"Bu çok zor bir ralli ve lastik seçimi çok önemli. Sürüş yapmak çok zor, çok fazla tereddüt var ve iyi bir ritim ile hava durumu hakkında takımdan kesin bilgiye ihtiyacınız var."

"Yüksek konsantrasyon çok önemli çünkü koşullar sürekli değişiyor ve bizim için en tehlikeli olan şey buz üstündeki etaplar olacak. Hangi bölümlerin tüm gün gölgede olduğunu ve kaygan olacağını biliyoruz, ama orada bizi bekleyen sürprizler hep olacak."