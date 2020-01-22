WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik devam ediyor . . .
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
30 Nis
-
03 Nis
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
301 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Monte Carlo Rallisi / Ön Bakış

Loeb, Monte Carlo'da 2019'dan daha iyi bir sonuç istiyor

paylaşım
yorumlar
Loeb, Monte Carlo'da 2019'dan daha iyi bir sonuç istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 15:26

Hyundai ile ilk yılını geride bırakan Sebastien Loeb, bu yılki Monte Carlo Rallisi'nde 2019'a kıyasla daha iyi bir sonuç istiyor.

Sebastien Loeb, geçen yıl Hyundai'ye katıldı ve belli sayıda ralliye katılmasının ardından bu yıl devam etme kararı aldı.

Fransız sürücü, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem üreticiler hem pilotlar şampiyonluğunu kazanmaları için bir yardımcı role sahip olacak.

Sezon, gelecek hafta sonu Monte Carlo'da başlayacak ve geçen yıl ralliyi dördüncü sırada tamamlayan Loeb, bu yıl daha iyi bir sonuç istiyor.

Loeb, "Monte-Carlo'dan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Tamamen kuru, ıslak veya çok fazla kar olabilir. Bu da sürüş koşullarını değiştiriyor. Etaplar arasında ve hatta yol bölümleri bile sizi etkileyebilir. Tüm bunlar lastik seçimini daha da önemli hale getiriyor. Büyük bir risk almadan hızlı olabilmek adına doğru dengeyi yakalayabilmelisiniz. Bu ralliye zihniniz ile yaklaşmalısınız."

"Geçen yıl Monte-Carlo'dan önce araçta sadece bir gün geçirmiştim, umarım araç hakkındaki mevcut bilgimiz geçen yıldan daha iyi sonuç almamıza izin verecek." dedi.

Takımın yeni sürücüsü ve son dünya şampiyonu Tanak ise zorlu bir ralli beklediğini dile getirdi.

Estonyalı pilot, "Muhtemelen sezonun en zorlu rallisi başlıyor. Karmaşık şartlardan ders çıkarabilecek yeni bir ekibimiz ve yeni bir aracımız var. Kesinlikle kolay olmayacak, ancak iyi başlamak ve puan kazanmak önemli." dedi.

Takımın diğer pilotu Thierry Neuville ise zafer istiyor.

"Bu çok zor bir ralli ve lastik seçimi çok önemli. Sürüş yapmak çok zor, çok fazla tereddüt var ve iyi bir ritim ile hava durumu hakkında takımdan kesin bilgiye ihtiyacınız var."

"Yüksek konsantrasyon çok önemli çünkü koşullar sürekli değişiyor ve bizim için en tehlikeli olan şey buz üstündeki etaplar olacak. Hangi bölümlerin tüm gün gölgede olduğunu ve kaygan olacağını biliyoruz, ama orada bizi bekleyen sürprizler hep olacak."

Sonraki haber
2020 Şili Rallisi'nin yeri doldurulmayacak

Önceki haber

2020 Şili Rallisi'nin yeri doldurulmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Pilotlar Ott Tanak , Sébastien Loeb , Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Basile Davoine

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

22 Oca - 26 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

2
Formula 1

Beyin cerrahı: "Schumacher, onu hatırladığımızdan daha farklı görünüyor olacak"

3
World SUPERBIKE

Yamaha, Toprak'ın 2020 Superbike motosikletini tanıttı!

15dk
4
Formula 1

Drive to Survive'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı!

1s
5
Formula 1

Miami GP, son oylama öncesi pist düzenini tanıttı

Son Videolar

M-Sport 2020 renk düzeni tanıtımı 00:57
WRC

M-Sport 2020 renk düzeni tanıtımı

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

Son Haberler

Loeb, Monte Carlo'da 2019'dan daha iyi bir sonuç istiyor
WRC

Loeb, Monte Carlo'da 2019'dan daha iyi bir sonuç istiyor

2020 Şili Rallisi'nin yeri doldurulmayacak
WRC

2020 Şili Rallisi'nin yeri doldurulmayacak

Tanak: "Neuville ile aramızda sağlıklı bir rekabet olacak"
WRC

Tanak: "Neuville ile aramızda sağlıklı bir rekabet olacak"

Ogier, Toyota ile Monte Carlo testinde kaza yaptı
WRC

Ogier, Toyota ile Monte Carlo testinde kaza yaptı

Galeri: 2020 Monte Carlo Rallisi katılımcı listesi
WRC

Galeri: 2020 Monte Carlo Rallisi katılımcı listesi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.