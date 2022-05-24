Loeb, M-Sport ile 2022 WRC sezonunda daha fazla ralliye katılmayı görüşüyor

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Dokuz kez dünya şampiyonu, Ocak ayında M-Sport file Monte Carlo Rallisi'ne katılmak için tek seferlik bir anlaşma imzalamış ve o rallideki harika performansıyla kariyerinin 80. zaferini elde etmişti.

Loeb, geçen hafta sonu Portekiz Rallisi'nde bu yılki ikinci rallisine katıldı ve ilk gün yaptığı kazanın ardından ralliye veda etti. Cumartesi ralliye dönse de, aynı gün turbo sorunuyla hafta sonunu erken kapattı. Fakat Fransız sürücü, cuma günü kaza yapıncaya kadar ralliyi lider götürüyordu.

Bu yıl Extreme E ve Rally Raid'de mücadele eden Loeb, henüz anlaşmaya varılmamış olsa da en az iki ralliye daha katılmak istediğini söyledi.

Portekiz'de konuşan Loeb, "Henüz yılın geri kalanı için WRC planlarım netleşmedi. Bir veya iki ralli yapmayı konuşuyoruz fakat şu anda doğrulanan bir şey yok."

"Bu hafta sonu benim için iyi geçmedi ve mutlu olduğumu söyleyemem. Cumartesi sabahı her şey bitti ve bu yüzden beklediğimiz gibi değildi."

"Cuma günü bir hata yaptım ve cumartesi günü de turbo parçalandı. Bu yüzden harika değildi. Fakat rallinin başında aracın iyi ve hızlı olduğunu gördük. İlk dört etabın ardından liderlik ve çok iyi başladık. Umarım bu aracı denemek için yıl içerisinde bir fırsatım daha olur." dedi.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

M-Sport patronu Malcolm Wilson, anlaşmaya varılacağı konusunda epey umutlu görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Wilson, "Umarım öyle olur fakat doğrulanmış bir şey yok."

"Umarım onunla en az iki ralli daha yapmanın yolunu bulabiliriz. Extreme E ve Cross Country gibi katıldığı diğer seriler nedeniyle uygun bir takvim belirlemek zor fakat hedefimiz bunu başarmak." dedi.

Loeb, Safari Rallisi'nde (23-26 Haziran) yer almanın cazip olabileceğini söyledi. Etkinliğe aynı zamanda Sebastien Ogier de katılacak.

Ogier, 19 yıllık aradan sonra geçen yıl takvime dönen Safari Rallisi'ni kazanmıştı.