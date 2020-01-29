Loeb, İsveç Rallisi'ne kendisi katılmak istememiş

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Loeb, hayal kırıklığıyla geçen Monte Carlo Rallisi'nin ardından İsveç Rallisi'nde koltuğunu Craig Breen'e bırakacağını açıklamıştı.

Bununla birlikte 45 yaşındaki sürücü, Hyundai takım patronu Andrea Adamo ile İsveç'e katılıp katılmama kararını görüştüğünü ve sonuç olarak alınan kararın kendisine ait olduğunu söyledi.

Loeb Fransız gazetesine L'Equipe'ye verdiği demeçte, "İsveç'e gitmek gibi özel bir arzum yoktu, ancak takımla böyle karar alındığı için buna saygı duymayı planlıyordum."

"Andrea şüphesiz bir şeyler hissetti ve Pazar akşamı bana İsveç Rallisi'ne katılmak isteyip istemediğimi sordu. Bana istediğim şeyi yapabileceğimi söyledi, ama çabucak karar vermeliydim çünkü kadro değişikliği için son tarih Pazartesi günüydü."

"Karar vermem 20 saniyeden fazla sürmedi."

"İnsanların kovulduğumu düşünerek tepki vereceğini biliyordum. Ancak İsveç’te b**tan koşullarda mücadele etmek, hele diğerleri acımasız şekilde sürerken sizin her şeyi kenara koyup deneyip bir şey yapmanız... Bunu yapabileceğimi hissedemiyordum

Loeb'ün 2020'nin kalan rallilerinde ne yapacağı henüz açıklanmadı ancak toplamda altı ralliye katılması planlanıyor.

Ancak Fransız, hayal kırıklığıyla dolu Monte Carlo Rallisi'nden sonra sezonun geri kalanı için toprak/çakıl rallilerine odaklanacağı düşünülüyor.

"Belki de programımızı daha çok toprak/çakıl rallilerine doğru yönlendirmeyi düşünebiliriz. Çünkü i20 ile asfalt zeminde olması gereken süreleri yapamadığım ortada."