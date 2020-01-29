WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
294 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / İsveç Rallisi / Son dakika

Loeb, İsveç Rallisi'ne kendisi katılmak istememiş

paylaşım
yorumlar
Loeb, İsveç Rallisi'ne kendisi katılmak istememiş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 14:45

Monte Carlo'da istediği gibi bir hafta sonu geçiremeyen Sebastien Loeb, Hyundai ile İsveç Rallisi'nde mücadele etmeme kararını kendisinin aldığını söyledi.

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Loeb, hayal kırıklığıyla geçen Monte Carlo Rallisi'nin ardından İsveç Rallisi'nde koltuğunu Craig Breen'e bırakacağını açıklamıştı.

Bununla birlikte 45 yaşındaki sürücü, Hyundai takım patronu Andrea Adamo ile İsveç'e katılıp katılmama kararını görüştüğünü ve sonuç olarak alınan kararın kendisine ait olduğunu söyledi.

Loeb Fransız gazetesine L'Equipe'ye verdiği demeçte, "İsveç'e gitmek gibi özel bir arzum yoktu, ancak takımla böyle karar alındığı için buna saygı duymayı planlıyordum."

"Andrea şüphesiz bir şeyler hissetti ve Pazar akşamı bana İsveç Rallisi'ne katılmak isteyip istemediğimi sordu. Bana istediğim şeyi yapabileceğimi söyledi, ama çabucak karar vermeliydim çünkü kadro değişikliği için son tarih Pazartesi günüydü."

"Karar vermem 20 saniyeden fazla sürmedi."

"İnsanların kovulduğumu düşünerek tepki vereceğini biliyordum. Ancak İsveç’te b**tan koşullarda mücadele etmek, hele diğerleri acımasız şekilde sürerken sizin her şeyi kenara koyup deneyip bir şey yapmanız... Bunu yapabileceğimi hissedemiyordum

Loeb'ün 2020'nin kalan rallilerinde ne yapacağı henüz açıklanmadı ancak toplamda altı ralliye katılması planlanıyor.

Ancak Fransız, hayal kırıklığıyla dolu Monte Carlo Rallisi'nden sonra sezonun geri kalanı için toprak/çakıl rallilerine odaklanacağı düşünülüyor.

"Belki de programımızı daha çok toprak/çakıl rallilerine doğru yönlendirmeyi düşünebiliriz. Çünkü i20 ile asfalt zeminde olması gereken süreleri yapamadığım ortada."

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sonraki haber
WRC’yi Perth’e döndürme kampanyası başlatıldı

Önceki haber

WRC’yi Perth’e döndürme kampanyası başlatıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İsveç Rallisi
Pilotlar Sébastien Loeb
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

13 Şub - 16 Şub
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın 'henüz kimsenin kullanmadığı' zayıf yönleri var"

2
Formula 1

Seidl: "En iyi motora sahip olmak için Mercedes'e geçmek istedik"

3
Formula 1

Mercedes, F1'de devam edip etmeyeceğine iki hafta içerisinde karar verecek

2s
4
Formula 1

Marko: "Mercedes, Hamilton'a 66 milyon dolar ödemez"

5
Formula 1

Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek

Son Videolar

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti 01:48
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti 01:47
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti 01:50
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti 01:49
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti 01:06
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti

Son Haberler

Loeb, İsveç Rallisi'ne kendisi katılmak istememiş
WRC

Loeb, İsveç Rallisi'ne kendisi katılmak istememiş

WRC’yi Perth’e döndürme kampanyası başlatıldı
WRC

WRC’yi Perth’e döndürme kampanyası başlatıldı

Ogier, Toyota’nın sınırlarını zorlayamamış
WRC

Ogier, Toyota’nın sınırlarını zorlayamamış

İsveç Rallisi’nde Loeb’ün yerini Breen alacak
WRC

İsveç Rallisi’nde Loeb’ün yerini Breen alacak

Monte Carlo Rallisi: Neuville şeytanın bacağını kırdı, Monte Carlo'yu sonunda kazandı!
WRC

Monte Carlo Rallisi: Neuville şeytanın bacağını kırdı, Monte Carlo'yu sonunda kazandı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.