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WRC / Türkiye Rallisi / Son dakika

Loeb, Hyundai ile 2020 Türkiye Rallisi'ne katılacak!

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Loeb, Hyundai ile 2020 Türkiye Rallisi'ne katılacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Hyundai, Sebastien Loeb'ün Marmaris'te gerçekleştirilecek olan Türkiye Rallisi'nde yer alacağını açıkladı.

Dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb, Marmaris merkezli Türkiye Rallisi'nde üçüncü i20 Coupe WRC'nin direksiyonuna geçecek ve Hyundai'de Thierry Neuville ile Ott Tanak'ın takım arkadaşı olacak.

Bu, Loeb'ün Ocak ayındaki  Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk rallisi olacak.

Craig Breen, İsveç'teki rallide üçüncü Hyundai'nin direksiyonuna geçmişti. Diğer tarafta son yıllarda Türkiye Rallisi'ne katılan Dani Sordo ise bu yılki ilk ve tek rallisine Meksika'da katıldı.

WRC, 18-20 Eylül'de Türkiye'ye gitmeden önce bu hafta sonu Estonya Rallisi'ni düzenleyecek ve Breen, Neuville ve Tanak, bu rallide Hyundai i20'yi süren sürücüler olacak.

Yerel kahraman Tanak, geçen hafta sonu Estonya'daki ısınma etkinliğinde en hızlı isimdi.

Thierry Neuville and Ott Tänak, Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville and Ott Tänak, Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Hyundai Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Pilotlar Sébastien Loeb
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jamie Klein

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