Loeb: "Hâlâ rekabetçi olabilirim"

WRC'nin en başarılı sürücüsü Loeb, daha önce yedi kez kazandığı ünlü Monte Carlo Rallisi'nde Puma Rally1'i sürme konusunda M-Sport ile anlaşmasının adından, önümüzdeki ay şampiyonaya geri dönecek.

Şimdilik Loeb'ün sadece bir ralliye katılacağı doğrulandı fakat takım daha fazla yarış ihtimalini reddetmiyor.

Dokuz kez dünya şampiyonu, bu rallide, uzun süredir birlikte yarıştığı yarıştığı yardımcı pilotu Daniel Elena'nın emekliliğinin ardından, Isabelle Galmiche gibi yeni bir yardımcı pilota sahip olacak.

Loeb son WRC mücadelesine 2020'de Türkiye'de çıkmış ve üçüncü olmuştu.

Dakar Rallisi ve Extreme E'de Prodrive adına mücadele eden 47 yaşındaki Loeb, WRC'den uzakta geçirdiği süreye rağmen hâlâ iyi bir sonuç için mücadele edebileceğinden emin.

Loeb, ”Yaptığım şeyi seviyorum ve araç kullanmaktan her zaman keyif aldım ancak bir WRC mücadelesine katılmak kesinlikle harika bir duygu."

“Çok sevdiğim bir şey, hâlâ rekabetçi olabileceğimi düşünüyorum."

"Monte Carlo, belki de yeni bir takımla mücadeleye başlamak için en kolay yer değil, çünkü bazı zor koşullar olabiliyor."

“Yine de bu ralliyle alakalı bazı güzel anılarım var. Bu rallide her zaman inanılmaz bir atmosfer oluyor.” dedi.

Sebastien Loeb, M-Sport WRC

WRC'ye dönüşüne olan hazırlık kapsamında Loeb, yeni Puma'yı İspanya ve Fransa'da iki kez test etti.

Loeb, ”Puma Rally1 aracındaki yeni teknolojiyi keşfetmek benim için bir zevkti, bence 2017 araçlarına oldukça benzer yapısı var fakat üzerine hibrit bir sistem eklenmiş durumda."

“Bu, sürüşü biraz daha zorlaştırıyor. Yine de araçta yönetilecek yeni bir şeye sahip olmak heyecan verici."

“Aracı ilk test ettiğimde, dengesinden ve hibrit sayesinde bu kadar güçlü olmasından gerçekten çok etkilendim. Sürüş yapmaktan büyük keyif aldım.” dedi.

2022 WRC sezonu 20-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.