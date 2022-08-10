Loeb, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönüyor!

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Dokuz kez WRC şampiyonu, 8-11 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan rallide, M-Sport Ford'un direksiyonuna geçecek.

Bu, Monte Carlo, Portekiz ve Safari Rallisi'nin ardından Loeb'ün bu sezonki üçüncü WRC mücadelesi olacak.

Fransız sürücü, bu yıl WRC'ye yaptığı dönüşte, karışık sonuçlar aldı. Monte Carlo'da Sebastien Ogier ile giriştiği savaşı kazanarak zafere ulaşan Loeb, Portekiz'de aracına verdiği hasar ve sonrasında yaşadığı mekanik sorunla hafta sonunu erken kapattı.

Kenya'da Loeb, lider grupta savaşırken motorda sorun yaşadı ve ralliye veda etti.

Loeb, Akropolis Rallisi'ne katılacağını açıklamasıyla, 2005, 2008 ve 2012 yıllarında kazandığı zorlu etkinliğe 10 yıl sonra dönmüş olacak.

Loeb, ”Yunanistan'a girmeyi seçtim, çünkü her zaman zevk aldığım güzel bir toprak rallisiydi, şimdi daha iyi görünüyor ve son yarıştığım zamanki kadar sert değil."

“Bu yılki rallide, katıldığım sadece iki etap olduğunu düşünüyorum, ancak onlar da 10 yıl önceydi, bu yüzden onlarla ilgili hafızam harika değil."

“Sıfırdan başlamak zorunda kalacağım, ki bu her zaman karmaşık bir iştir."

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

“Bu ralliyi daha önce üç kez kazandım ve bazı güzel anılarım var, etapların çoğunlukla farklı olduğunu düşünüyorum."

“Bazı iyi ve kötü anlarım vardı, örneğin en büyük kazamı burada yaşadım, lastik seçiminde de hatalarım oldu."

“Bu kolay bir ralli değil ama yarışması güzel, bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bu ralli için kendime hedef belirlemek zor, hazırlıklar açısından elimden gelenin en iyisini yapacağım ve hem Kenya hem de Portekiz'de olduğu gibi ritim yakalayabilmeyi umuyorum."

“Umarım hatalar ve sorunlardan uzak kalarak iyi bir ralli geçirebiliriz. Hedefimiz bu olacak." dedi.

Loeb böylelikle Ford Puma'yı kullanan Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet ve Jourdan Serderidis'e katılacak.

Öte yandan etkinlikte Oliver Solberg'in yerini Dani Sordo alacak.