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WRC / Haberler

Loeb, 23 yıllık birlikteliğin ardından yardımcı pilotu ile yollarını ayırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Sebastien Loeb ve uzun süredir yardımcı sürücülüğünü yapan Daniel Elena, 23 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdılar.

Loeb, 23 yıllık birlikteliğin ardından yardımcı pilotu ile yollarını ayırdı

Loeb ve Elena, birlikte son kez Dakar Rallisi'nde Bahreyn Raid Xtreme ekibi için mücadele ettiler ve karar hakkında "bu kesinlikle kolay bir karar değildi" diyen Loeb'ün, salı günü öğleden sonra Elena'yı arayarak kararı kendisine bildirdiği anlaşılıyor.

İkilinin Prodrive BRX1 aracıyla katıldıkları Dakar Rallisi, pek de istedikleri gibi gitmedi ve birden fazla kez sorun yaşadılar.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Loeb, "Birlikte katıldığımız beş Dakar Rallisi'nden sonra  -ve ekiple yapılan görüşmelerin ardından– belki de başka bir şey denemenin daha iyi olacağı sonucuna vardık." derken, bunun kalp kırıcı bir karar olduğunu söyledi ve ekledi: "Alması kolay bir karar ya da geride kalan 23 yıldan sonra yapılması en kolay telefon görüşmesi değildi. Ancak kendimizi toparlayabileceğimizden hiçbir şüphem yok.

“Tutkumuzu yeniden paylaşma ve yine sahip olduğumuz harika anılara bakma fırsatımız olacak."

Loeb, ayrılık kararının Elena ile olan dostluğunu etkilemeyeceği ekledi.

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Loeb, 2020 sonunda WRC'den ayrılmıştı. İkili, geçen yıl Türkiye Rallisi'nde podyuma çıkmayı başarmıştı.

Loeb ve Elena, 2004'ten 2012 yılına kadar arka arkaya dokuz WRC şampiyonluğu kazanarak, büyüleyici bir ortaklığa imza attılar.

Sebastien Loeb and Daniel Elena, Bahrain Raid Xtreme team, 2021 Dakar Rally

Sebastien Loeb and Daniel Elena, Bahrain Raid Xtreme team, 2021 Dakar Rally

Photo by: Red Bull Content Pool

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Toyota, yeni hibrit WRC aracını yaz aylarında test etmeyi hedefliyor

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Seri WRC
Pilotlar Sébastien Loeb
Editör Jason Craig

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