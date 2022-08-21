Lider giderken kaza yapan Neuville büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Thierry Neuville, kaza yaptığı noktada asfaltın çok kirli olduğunu ve bunun kendisini gafil avladığını söyledi.
Neuville, cumartesi günkü öğleden sonra takım arkadaşı Ott Tanak'ın 17.2 saniye önünde lider gidiyordu ve baskı altında değildi.
Ancak Belçikalı sürücünün art arda ikinci Ypres Rallisi zaferi kazanma umutları, 15. etapta yaptığı kazanın ardından sona erdi.
Sola doğru dönülen yavaş virajda aracının kontrolünü kaybeden Neuville, yolun sağ tarafındaki çukura düştü. Seyirciler aracı yola ittiler ancak Neuville kısa bir süre devam ettikten sonra durmak zorunda kaldı.
Neuville, ”Aslında sola doğru dönülen oldukça basit bir yavaş virajdı ve kirli olabileceğine dair hiçbir bilgimiz yoktu. Her şey temiz olduğunu gösteriyordu"
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport
“Fakat ne yazık ki o viraja geldiğimizde virajda çok fazla toz vardı ve görüntülerde de kolayca görülebiliyordu. Sonrasında zaten çukura düştüm."
“Sabahki ilk geçişte virajlar temiz olduğu göz önüne alındığında, şartlar beklediğimiz gibi değildi. Sanırım önümüzdeki birkaç araç çok sert bir şekilde virajı kestiler ve toprağı yola doğru savurdular, bu da bizi sürpriz şekilde etkiledi."
“Çukura girince, büyük bir darbeyle tuhaf bir ses geldi, bu yüzden bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Maalesef direksiyon hasar gördü, bu yüzden devam edemedik.” dedi.
Kazadan kaçınmak için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyleyen Neuville, ”O ana kadar iyi gidiyorduk ve yaklaşımımız gayet iyiydi."
“Kaza büyük bir sürpriz oldu ve hiçbir şey yapamadım. Belki de spin atmaya çalışmalıydım ama her zaman devam etmeye ve zaman kaybetmemeye çalışıyorsunuz."
“Fakat ne yazık ki spin atmak ve birkaç saniye kaybetmek, bir çukura girmekten daha iyiydi." dedi.
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