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Letonya, WRC takvimine girmek içni görüşme yapıyor

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Letonya, WRC takvimine girmek içni görüşme yapıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Haz 2020 08:56

Letonya'nın Dünya Rallikros Şampiyonası ayağının organizatörü RA Events, Dünya Ralli Şampiyonası Organizasyonu ile bu yıl WRC'nin bir ayağına ev sahipliği yapma konusunda görüşmelerde bulunuyor.

RA Events, bu yıl 14-16 Ağustos tarihine kadar ertelenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Ralli Liepaja ayağını organize ediyor.

WRC Yöneticisi Oliver Ciesla devam eden COVID-19 pandemi nedeniyle son dönemde iptal edilen Finlandiya, Yeni Zelanda ve İngiltere rallilerinin ardından serinin yeni rallilere baktığını ve ERC rallilerini takvime ekleyebileceklerini doğruladı.

RA Events Direktörü Raimonds Strokss, WRC Organizasyonu ile Ralli Liepaja'yı WRC'ye dahil etmenin fizibilitesi hakkında görüşmelerde bulunuyor.

Strokks, “RA Events ve WRC Organizasyonu, ilk görüşmeleri pazartesi günü gerçekleştirdi. Bu toplantıda ralliyi yapmanın birden fazla organizasyonel yönü, şartları, koşulları ve Letonya'nın FIA ERC'ye ek olarak FIA Dünya Ralli Şampyionası'na ev sahipliği yapması için gereken diğer pek çok konu masaya yatırıldı."

“Bunun sadece ilk görüşmeler olduğunu ve tarafların hiçbirinin bu konudaki nihai kararını vermediğini netleştirmek istiyorum." dedi.

Letonya, 2016 yılından bu yana Riga'daki Bikerneiki Pisti'nde Dünya Rallikros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı ve 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana serinin katıldığı en iyi etkinliklerden birisi olarak kabul görüyor.

Strokss, ülkenin bu yıl ikinci bir Dünya Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapmasının mümkün olması durumunda çok fazla çalışma gerekeceğini söyledi.

“Belirlenen etkinlik tarihine iki aydan daha az bir süre kaldığı için bu çok zor bir görev olacak."

“Ortaklarımızı -Letonya Hükümeti, ralli şehirlerimiz Liepaja ve Talsi- teklifin getireceği iş yükünü, finansal koşullarını ve diğer yönlerini değerlendirmek için görüşmeye davet edeceğiz. Sadece birlikte hareket edebilirsek Letonya'da FIA ERC ile bir FIA WRC ayağına ev sahipliği yapabilecek çözümleri bulabiliriz."

Cyril Raymond, GCK Academy, Reinis Nitiss, GRX Taneco

Cyril Raymond, GCK Academy, Reinis Nitiss, GRX Taneco

Photo by: FIA World Rallycross

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Seri WRC , World Rallycross
Editör Hal Ridge

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