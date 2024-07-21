Letonya Rallisi: Rovanpera zafere yaklaştı, Tanak üçüncülük için bastırıyor

Pazar sabahı gerçekleştirilen etaplarda Kalle Rovanpera daha temkinli şekilde gitti ve hata yapmaktan kaçındı.

Sebastien Ogier ise Rovanpera ile farkı biraz kapattı ve arkasındaki Martins Sesks'ten uzaklaştı.

Sonuç olarak bitime bir etap kala Rovanpera 40.9 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Ogier, Sesks'in 20.9 saniye önünde ikinci sırada yer alırken, Sesks üçüncülüğünü koruyor. Fakat sabahki etaplarda harika bir performans sergileyen Tanak, bitime bir etap kala Seks ile arasındaki farkı 4.6 saniyeye indirdi.

Bu, üçüncülük için ikili arasında yakın bir final etabı olacağı anlamına geliyor.

Adrien Fourmaux, Tanak'ı 23.6 saniye geriden takip ederken, onun da 13.2 saniye ardında Elfyn Evans var.

Takamoto Katsuta yedinci, Thierry Neuville sekizinci ve Esapekka Lappi dokuzuncu sırada. İlk onu Gregoire Munster tamamlıyor. Büyük bir olay yaşanmadığı takdirde bu isimlerin sonucunda herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

Oliver Solberg ise WRC2'de liderliğini sürdürüyor.