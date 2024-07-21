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Yarış raporu
WRC Letonya Rallisi

Letonya Rallisi: Rovanpera zafere yaklaştı, Tanak üçüncülük için bastırıyor

2024 Letonya Rallisi'nde Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'nın liderliği sürüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Pazar sabahı gerçekleştirilen etaplarda Kalle Rovanpera daha temkinli şekilde gitti ve hata yapmaktan kaçındı.

Sebastien Ogier ise Rovanpera ile farkı biraz kapattı ve arkasındaki Martins Sesks'ten uzaklaştı.

Sonuç olarak bitime bir etap kala Rovanpera 40.9 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Ogier, Sesks'in 20.9 saniye önünde ikinci sırada yer alırken, Sesks üçüncülüğünü koruyor. Fakat sabahki etaplarda harika bir performans sergileyen Tanak, bitime bir etap kala Seks ile arasındaki farkı 4.6 saniyeye indirdi.

Bu, üçüncülük için ikili arasında yakın bir final etabı olacağı anlamına geliyor.

Adrien Fourmaux, Tanak'ı 23.6 saniye geriden takip ederken, onun da 13.2 saniye ardında Elfyn Evans var.

Takamoto Katsuta yedinci, Thierry Neuville sekizinci ve Esapekka Lappi dokuzuncu sırada. İlk onu Gregoire Munster tamamlıyor. Büyük bir olay yaşanmadığı takdirde bu isimlerin sonucunda herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

Oliver Solberg ise WRC2'de liderliğini sürdürüyor.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Fotoğraf: Tomasz Kaliński

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Önceki haber Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

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