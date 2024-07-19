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Yarış ayak raporu
WRC Letonya Rallisi

Letonya Rallisi: Rovanpera tempo yükseltti, cuma gününü lider kapattı

Dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, Letonya'da gerçekleştirilen cuma etaplarının ardından zirvede yer aldı.

Ezel Tan
Güncel:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Cuma sabahı yapılan etapların ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Toyota sürücüsü, öğleden sonra güçlü formunu sürdürdü ve yol pozisyonundan da faydalanarak farkı daha da açtı.

Rovanpera, günü en yakın takipçisi Martin Sesks'in 15.7 saniye önünde lider tamamladı.

M-Sport adına yarışan yerel kahraman Sesks, öğleden sonra aradaki farkın açılmasına engel olamasa da, ikinciliğini koruyarak cumartesi gününe podyum pozisyonunda girdi.

Sebastien Ogier, günü 21.6 saniye geride üçüncü tamamlarken, Takamoto Katsuta 33.2 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi 38.5 saniye geride kalan M-Sport Ford sürücüsü Adrian Fourmaux tamamladı.

Yol pozisyonuna rağmen iyi bir gün geçiren Ott Tanak 38.8 saniye geride beşinci, Elfyn Evans 52.7 saniye geride altıncı ve Gregoire Munster 1 dakika 10.2 saniye geride yedinci oldu.

Yol pozisyonu ve zorlu şartlar yüzünden epey zaman kaybeden Thierry Neuville, umduğu başlangıcı yapamadı ve ilk günü 1 dakika 23.3 saniye geride dokuzuncu bitirdi.

İlk onu 1 dakika 27.4 saniye geride kalan Esapekka Lappi tamamladı.

WRC2'de ise Oliver Solberg lider gidiyor.

Etap galipleri:

5. etap 4,99 km Milzkalne 2 France S. Ogier
6. etap 27,56 km Tukums 2 Finland K. Rovanperä
7. etap 17,44 km Strazde Finland K. Rovanperä
8. etap 20,52 km Talsi Finland K. Rovanperä

Latvia Estonya Rallisi: 8. etabın ardından klasman

  Sürücü Marka Zaman/Fark
1 Finland K. Rovanperä Toyota 1h08'44"5
2 Latvia M. Sesks Ford +15"7
3 France S. Ogier Toyota +21"6
4 Japan T. Katsuta Toyota +33"2
5 France A. Fourmaux Ford +38"5
6 Belgium O. Tänak Hyundai +38"8
7 United Kingdom E. Evans Toyota +52"7
8 Luxembourg G. Munster Ford +1"10"2
9 Belgium T. Neuville Hyundai +1'23"3
10 Finland E. Lappi Hyundai +1'27"4

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Önceki haber Letonya Rallisi: Rovanpera lider, yerel kahraman Sesks takipte!

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