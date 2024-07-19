Letonya Rallisi: Rovanpera tempo yükseltti, cuma gününü lider kapattı
Dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, Letonya'da gerçekleştirilen cuma etaplarının ardından zirvede yer aldı.
Cuma sabahı yapılan etapların ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Toyota sürücüsü, öğleden sonra güçlü formunu sürdürdü ve yol pozisyonundan da faydalanarak farkı daha da açtı.
Rovanpera, günü en yakın takipçisi Martin Sesks'in 15.7 saniye önünde lider tamamladı.
M-Sport adına yarışan yerel kahraman Sesks, öğleden sonra aradaki farkın açılmasına engel olamasa da, ikinciliğini koruyarak cumartesi gününe podyum pozisyonunda girdi.
Sebastien Ogier, günü 21.6 saniye geride üçüncü tamamlarken, Takamoto Katsuta 33.2 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi 38.5 saniye geride kalan M-Sport Ford sürücüsü Adrian Fourmaux tamamladı.
Yol pozisyonuna rağmen iyi bir gün geçiren Ott Tanak 38.8 saniye geride beşinci, Elfyn Evans 52.7 saniye geride altıncı ve Gregoire Munster 1 dakika 10.2 saniye geride yedinci oldu.
Yol pozisyonu ve zorlu şartlar yüzünden epey zaman kaybeden Thierry Neuville, umduğu başlangıcı yapamadı ve ilk günü 1 dakika 23.3 saniye geride dokuzuncu bitirdi.
İlk onu 1 dakika 27.4 saniye geride kalan Esapekka Lappi tamamladı.
WRC2'de ise Oliver Solberg lider gidiyor.
Etap galipleri:
|5. etap
|4,99 km
|Milzkalne 2
|S. Ogier
|6. etap
|27,56 km
|Tukums 2
|K. Rovanperä
|7. etap
|17,44 km
|Strazde
|K. Rovanperä
|8. etap
|20,52 km
|Talsi
|K. Rovanperä
Estonya Rallisi: 8. etabın ardından klasman
|Sürücü
|Marka
|Zaman/Fark
|1
|K. Rovanperä
|Toyota
|1h08'44"5
|2
|M. Sesks
|Ford
|+15"7
|3
|S. Ogier
|Toyota
|+21"6
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|+33"2
|5
|A. Fourmaux
|Ford
|+38"5
|6
|O. Tänak
|Hyundai
|+38"8
|7
|E. Evans
|Toyota
|+52"7
|8
|G. Munster
|Ford
|+1"10"2
|9
|T. Neuville
|Hyundai
|+1'23"3
|10
|E. Lappi
|Hyundai
|+1'27"4
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