Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Letonya Rallisi'nin son gününe Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera 42.5 saniyelik farkla lider lider giriyor.
Güne lider başlayan Kalle Rovanpera, sabah gerçekleştirilen dört etaptan üçünü kazanmıştı ve öğleden sonra da yine üç etap galibiyeti almayı başardı.
Finlandiyalı sürücü bu sayede en yakın rakibi Sebastien Ogier ile arasındaki farkı 42.5 saniyeye çıkardı ve son güne rahat şekilde lider girdi.
Güne üçüncü başlayan Ogier, Martins Sesks'i geride bıraktı ve öğleden sonraki etapların ardından Letonyalı sürücüyle arasını 4.7 saniyeye çıkardı.
Bu ikili arasında pazar günü yakın bir ikincilik savaşı olacak gibi görünüyor.
Son etapta sorun yaşayan Hyundai sürücü Ott Tanak, kaybettiği sürenin ardından Sesks'in 20.8 saniye gerisine düştü ve podyum mücadelesinden koptu.
Tanak'ı sadece 8.4 saniye geriden Adrien Fourmaux takip ederken, onun da 17.9 saniye gerisinde Elfyn Evans bulunuyor.
Takamoto Katsuta, Evans'ı 11.7 saniye geride yedinci sıradan takip ediyor; Thierry Neuville ise epey zorlandığı rallide Katsuta'nın 47.9 saniye gerisinde sekizinci sırada.
İlk onu Neuville'in 37.2 saniye ardındaki Esapekka Lappi ile Finlandyalı sürücüyü 29.8 saniye geriden Gregoire Munster tamamlıyor.
WRC2'de liderlik Oliver Solberg'in elinde.
Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Fotoğraf: Tomasz Kaliński
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