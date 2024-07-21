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Yarış raporu
WRC Letonya Rallisi

Letonya Rallisi: Rovanpera rahat şekilde kazandı, Sesks son etapta podyum dışında kaldı!

2024 WRC Letonya Rallisi'nde zafer Toyota sürücüsü ve son Dünya Ralli Şampiyonu Kalle Rovanpera'nın oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Bu yıl yarı zamanlı olarak WRC'de yarışan Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Letonya'da bu yılki beşinci rallisine çıktı ve baştan sona kusursuz bir performans sergiledi.

Gerçekleştirilen 20 etaptan 11'ini kazanan Rovanpera, son güne 42.5 saniye farkla lider girdi ve bugün gerçekleştirilen dört etapta gereksiz risk almadan zafere ulaşmayı başardı.

Bu, Rovanpera'nın arka arkaya ikinci, bu yılki üçüncü galibiyeti olurken, Toyota bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Ralli boyunca ikincilik için ralli boyunca yerel kahraman ve M-Sport Ford sürücüsü Martins Sesks ile ralli efsanesi Sebastien Ogier çekişti.

 Son güne girerken ikinciliği alan Ogier, pazar günü hatasız bir sürüş çıkardı ve ralliyi takım arkadaşı Rovanpera'nın yaklaşık 40 saniye ardında ikinci bitirdi.

Ogier, bu sonuçla bu yıl bitirdiği tüm rallilerde ilk ikiye girmiş oldu.

Üçüncülük için son gün kıyasıya bir mücadele vardı. Tanak, son gün tempo yükseltti ve peş peşe etap galibiyetleriyle Sesks'in ardına geldi.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Son etapta Tanak çok iyi bir derece elde ederken, Sesks mekanik arıza yaşadı ve önemli saniyeler kaybetti. Sonuç olarak Tanak, ralliyi Ogier'in ardında üçüncü bitirdi.

Sesks, yaşadığı mekanik arızanın ardından neredeyse 2 dakika kaybetti ve son etapta yedinci sıraya kadar geriledi.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux, Sesks'in geriye düşmesiyle dördüncü olurken, Elfyn Evans beşinci oldu.

Takamoto Katsuta, ralliyi Sesks'in önünde altıncı bitirirken, ralli boyunca zorlanan Thierry Neuville sekizinci oldu.

İlk onu tamamlayan diğer isimler Esapekka Lappi ve Gregoire Munster oldu.

WRC2'de ise zafer Oliver Solberg'in oldu.

İlk beşe girenlerin puan aldığı final etabında zafer Tanak'ın olurken, Ogier ikinci, Neuville üçüncü, Katsuta dördüncü ve Evans beşinci oldu.

Bu sonuçla Neuville puanını 145 yaparken, Tanak 137, Evans 132 ve Ogier 117 puana çıktı.

WRC'de sezonun bir sonraki ayağı 1-4 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Tomasz Kaliński

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Önceki haber Letonya Rallisi: Rovanpera zafere yaklaştı, Tanak üçüncülük için bastırıyor

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