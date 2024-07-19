Letonya Rallisi: Rovanpera lider, yerel kahraman Sesks takipte!
Son dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, genç pilot Martins Sesks'in önünde Letonya Rallisi'ni lider götürüyor.
Toyota ile geçen yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Rovenpera, bu sabah gerçekleştirilen etaplardan ikisini kazanmayı başardı ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü.
İlginç şekilde Rovanpera'nın peşinde bu hafta sonu M-Sport adına mücadele eden ve sabahki etaplardan birisini kazanan yerel kahraman Martins Sesks var.
Sesks, lider Rovanpera'nın sadece 3.2 saniye ardında yer alıyor.
Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, sabahki etapların ardından 7.5 saniye geride kaldı ve artık üçüncü sırada.
Hyundai'den Ott Tanak yol pozisyonuna rağmen etkileyici bir performans sergiledi ve 13.7 saniye geride dördüncü sıraya çıktı.
Toyota'dan Takamoto Katsuta, Elfyn Evans'ın hemen önünde beşinci sırada yer alıyor.
M-Sport'un ana sürücüsü Adrien Fourmaux, sabahki etapların ardından 22.3 saniye geride yedinci sırada yer alırken, bu hafta sonu üçüncü Hyundai'yi süren Esapekka Lappi 32.6 saniye geride sekizinci sırada.
M-Sport adına yarışan bir diğer isim Gregoire Munster 41.6 saniye geride dokuzuncu, yol konumu nedeniyle dezavantajlı durumda olan Thierry Neuville ise kaybettiği önemli saniyelerin ardından 41.8 saniye geride 10. sırada.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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