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Etap raporu
WRC Letonya Rallisi

Letonya Rallisi: Rovanpera 200. etap zaferini aldı, Ogier ikinciliği aldı!

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Cumartesi sabahı kariyerinin 200. etap zaferini aldı ve Letonya Rallisi'ndeki avantajını iyice arttırdı.

Ezel Tan
Güncel:
Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

İki kez dünya şampiyonu Rovanpera, bu sabah gerçekleştirilen dört etaptan üçünü kazanmayı başardı ve genel klasmandaki liderliğini güçlendirdi.

Üstelik Rovanpera, kariyerinin 200. etap zaferini de elde etti.

Rovanpera'nın ardındaki grupta ise değişiklikler yaşandı; Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, bir ara yolun dışına taşmasına ve aracına hasar vermesine rağmen yerel kahraman Martins Sesks'i geride bıraktı.

Sonuç olarak bu sabahki dört etabın ardından Rovanpera, Ogier'in 34.8 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Ogier'i ise 0.6 saniye geriden M-Sport Ford ile yarışan Sesks takip ediyor.

Hyundai sürücüleri arasında en iyisi 45 saniye geride kalan Ott Tanak olmaya devam ediyor fakat Estonyalı sürücü ile Sesks arasında artık 9.6 saniye var.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux'un 1 dakika 6.3 saniye geride beşinci sırada yer aldığı rallide, Elfyn Evans 1 dakika 14.3 saniye geride altıncı sırada gidiyor.

21.2 saniye geride yedinci giden Takamoto Katsuta'yı 2 dakika 14.4 saniye geride sekizinci giden Thierry Neuville ve 2 dakika 43.7 saniye geride kalan Esapekka Lappi takip ediyor.

WRC2'de ise liderlik Oliver Solberg'in olmaya devam ediyor.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Tomasz Kaliński

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