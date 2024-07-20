Letonya Rallisi: Rovanpera 200. etap zaferini aldı, Ogier ikinciliği aldı!

İki kez dünya şampiyonu Rovanpera, bu sabah gerçekleştirilen dört etaptan üçünü kazanmayı başardı ve genel klasmandaki liderliğini güçlendirdi.

Üstelik Rovanpera, kariyerinin 200. etap zaferini de elde etti.

Rovanpera'nın ardındaki grupta ise değişiklikler yaşandı; Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, bir ara yolun dışına taşmasına ve aracına hasar vermesine rağmen yerel kahraman Martins Sesks'i geride bıraktı.

Sonuç olarak bu sabahki dört etabın ardından Rovanpera, Ogier'in 34.8 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Ogier'i ise 0.6 saniye geriden M-Sport Ford ile yarışan Sesks takip ediyor.

Hyundai sürücüleri arasında en iyisi 45 saniye geride kalan Ott Tanak olmaya devam ediyor fakat Estonyalı sürücü ile Sesks arasında artık 9.6 saniye var.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux'un 1 dakika 6.3 saniye geride beşinci sırada yer aldığı rallide, Elfyn Evans 1 dakika 14.3 saniye geride altıncı sırada gidiyor.

21.2 saniye geride yedinci giden Takamoto Katsuta'yı 2 dakika 14.4 saniye geride sekizinci giden Thierry Neuville ve 2 dakika 43.7 saniye geride kalan Esapekka Lappi takip ediyor.

WRC2'de ise liderlik Oliver Solberg'in olmaya devam ediyor.