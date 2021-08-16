Le Mans efsanesi Ickx, Neuville'e destek mesajları göndermiş

Hyundai Motorsport sürücüsü, uzun süredir takvime girmesi beklenen Ypres Rallisi'nde rahat bir galibiyete imza attı.

Neuville, takım arkadaşı Craig Breen'in 30,7 saniye önünde galibiyete ulaşırken, Hyundai 1-2 yapmış oldu. Takımın son dört yarışta yaşadığı sorunlar ve şanssızlıklar göz önüne alındığında, bu olumsuz seri sona ermiş oldu.

Belçikalı sürücü, kendi ülkesindeki ilk galibiyetini elde etti ve 2020 Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk zaferine ulaştı.

Neuville'e galibiyet kupasını Le Mans 24 Saat efsanesi ve eski F1 pilotu Jack Ickx verdi. Neuville, Ickx'in ralli boyunca kendisine destek mesajları gönderdiğini belirtti.

Belçikalı pilot şöyle konuştu: "Jacky'i 10 yıldan uzun süredir tanıyorum ve bana her rallide mesaj gönderen adamlardan biri."

"Dün gece bir sürü emoji, alev ve [bana] inandığını söyleyen şeyler gönderdi, bugün burada olduğunu biliyordum bu yüzden ona 'yarın görüşürüz' diye bir mesaj gönderdim."

Ralliye favori olarak katılan Neuville, bu zaferin kariyerinin en iyileri arasında yer aldığını ve şampiyonluk savaşı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Galibiyet ve Güç Etabı'nda kazandığı puanlarla beraber Neuville, Toyota sürücüsü Elfyn Evans'la puanını eşitlerken, Toyota sürücüsü Sebastien Ogier ile arasında artık 38 puan var.

Neuville, "Temelde ralliyi kazanmanın getirdiği bir rahatlama var. Herkesin bu ralliyi kazanmamızı veya podyumda bitirmemizi beklediğini biliyorduk fakat bizim hedefimiz çıkıp bu ralliyi kazanmaktı."

"En başından beri kendimizi rahat hissettik, rallinin kontrolü her zaman bendeydi ve bu beni oldukça rahat hissettirdi."

"Daha hızlı gitmem gerekmiyordu, gerekirse gidebilirdim ama bu hafta sonu dürüst olmak gerekirse gerçekten lastik patlamaktan çok korktum. Tek büyük endişem buydu."

"Bu, kesinlikle harika hissettiriyor. Bu çok istediğimiz bir galibiyet ve aynı zamanda şampiyonluk için önemli bir galibiyet çünkü Elfyn ve Sebastien'den çok daha fazla puan aldık."

"Genel olarak, sadece kazandığımın için değil, aynı zamanda 1-2 olarak takımlar şampiyonasındaki puan farkını kapattığımız için de iyi bir hafta sonu oldu." dedi.

WRC'de sezonun bir sonraki rallisi olan Akropolis Rallisi 9-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak.