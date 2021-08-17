Latvala: “Toyota’nın Ypres Rallisi’ni kazanmak için yeterli deneyimi yoktu”

Takımlar şampiyonasını lider götüren ekip, Belçika’da düzenlenen rallide yenilirken Hyundai, Thierry Neuville ile galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Ypres’ın hızlı ve dar asfalt yollardan oluşan farklı yapısı burada daha önce deneyimi olanların işine yaradı. 2018 ve 2019’da burada birinci ve ikinci olan Neuville ile Craig Breen bunu göstermiş oldu.

Toyota, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve şampiyona lideri Sebastien Ogier ile Hyundai’nin 40 saniye gerisinde kalarak zor bir ilk gün geçirdi.

Ekip, zaman geçtikçe ilerleme kaydetti ve Rovanpera, Evans ve Finlandiya Rallisi’nden bu yana en kötü sonucunu elde eden Ogier’in önünde üçüncü oldu.

Latvala, sürücülerinin bilmedikleri koşullarda sarf ettikleri eforları överken burada az deneyimleri olmasının pahalıya patladığını söyledi.

Latvala, “Bence tüm sürücüler bu hafta sonu iyi bir iş çıkardı, sadece galibiyet için mücadele edemedik çünkü burada gerekli deneyime sahip değildik.”

“Cuma günü zemini ve yol tutuşu seviyesini öğrenmesi gerekti ve bu deneyimi kazandıktan sonra rallinin geri kalanında en iyi zamanları yapabildiler ama bunu başardıklarından artık biraz geç kalmıştık.”

“Fakat her ralliyi kazanamayacağımızı biliyoruz ve bu hafta sonu yine de şampiyona için önemli puanlar kazandık.” dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Latvala, Estonya Rallisi galibi Rovanpera’nın performansından da övgüyle bahsetti. Rovanpera, nisandaki Hırvatistan Rallisi’nin ilk gününde kaza yaptıktan sonraki ilk asfalt zemindeki rallisinde podyuma çıktı.

Takım patronu, “Bugün sürücülerimiz arasında yakın mücadele vardı, günün sonuda Kalle’nin harika bir hızı harikaydı ve podyumda bitirebildi.”

“Bence çok güçlü bir ralli geçirdi ve Hırvatistan’daki kazadan sonra ilk asfalttaki rallisinde bunu başarmasını görmek çok güzeldi.” ifadelerini kullandı.

Rovanpera da şunları ekledi: “Bu sonuçtan çok mutluyum. Öndeki iki sürücünün bu rallide çok deneyimi vardı ve cuma günü kimsenin onların zamanını yakalayamadığını görüyorduk.”

“Bence deneyim eksikliğimize rağmen diğerlerini yakalayabilmemiz ve podyuma çıkabilmemiz çok iyi.”

Ogier ise beşinci olmasına rağmen WRC şampiyonasındaki liderliğini 38 puan farka çıkardı ama şu anda sürücüler şampiyonasında ikinci sırada bulunan Evans ve Neuville tehdidiyle karşı karşıya.

Toyota’nın takımlar şampiyonasında Hyundai’yle olan puan farkı 41’e düştü. Sezonun bitmesine 4 ralli kaldı.