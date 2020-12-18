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Latvala, Toyota'nın yeni WRC takım patronu oldu!

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Latvala, Toyota'nın yeni WRC takım patronu oldu!
Ekleyen:
, Editör

Jari Matti Latvala, sürpriz şekilde Toyota'nın yeni WRC takım patronu oldu ve Tomi Makinen'in yerini aldı.

Jari Matti Latvala, WRC tarihinin en deneyimli sürücülerinden bir tanesi konumunda yer alıyor ve 2017'de katıldığı Toyota ile üç yıl boyunca tam zamanlı olarak mücadele etmişti.

Bu süreçte iki galibiyet aldı ve toplamda 10 podyum elde etti. 2020 sezonu öncesinde ise Finli pilot, Toyota tarafından alınan kararla birlikte takımdan gönderildi.

Geçen yıl Yaris WRC ile İsveç Rallisi'ne katıldı ancak damalı bayrağı göremedi.

Finlandiyalı pilotun sürpriz şekilde Toyota takım patronluğuna getirildiği açıklandı. Bu görevi daha önce Tommi Makinen üstleniyordu ve yeni yılla birlikte artık sadece Toyota'nın motor sporları danışmanı olacak.

Değişiklik, Toyota Gazoo Racing Europe'un önümüzdeki sezon şirketin FIA Dünya Ralli Şampiyonası programının kontrolünü Tommi Makinen Racing'den devralma sürecinin bir parçası.

Latvala, "Takımla üstlendiğim bu görev ve Akio Toyoda'nın (takım başkanı) bana gösterdiği güvenden gerçekten onur duyuyorum."

"Tommi ile başlattığı işe devam etmekten gerçekten heyecan duyuyorum. Şimdi takım patronu olarak büyük resmi görmem gerekiyor. Takımdaki herkesi, en iyi sonuçları elde etmek için birlikte çalışma konusunda motive etmeliyim. Bu yeni bir meydan okuma ve bunun için hazırım.

“Tommi, takımla harika bir iş çıkardı, sıfırdan başlayarak, sahip olduğu başarılara taşıdı. Tabii ki, her zaman geliştirebilecek şeyler vardır ve yıllar boyunca bir sürücü olarak öğrendiklerimi kullanmak ve bu ekibi olabildiğince başarılı kılmak için takımın yöneticileriyle birlikte çalışmak istiyorum." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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