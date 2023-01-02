Latvala: "Toyota'nın rehavete kapılma lüksü yok"

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Son yıllardaki dominasyonunu pekiştirdiği bir sezon geçiren Toyota, Kalle Rovanpera ile arka arkaya dördüncü, toplamda dokuzuncu kez sürücüler şampiyonluğuna ulaşırken; arka arkaya ikinci, toplamda altıncı üreticiler şampiyonluğunu da elde etti.

Sezona en hızlı ve en dayanıklı Rally1 aracı olarak başlayan GR Yaris, sezon ilerledikçe Hyundai'nin güçlenmesiyle birlikte ilk yarışlardaki temposunu biraz kaybetti -öyle ki, Hyundai sezonun ikinci yarısındaki yedi rallinin dördünü kazanarak bu alanda Toyota'yı geride bıraktı!

Takımın en çok zorlandığı ralliler ise Sardunya ve Yunanistan gibi zorlu çakıl rallileri oldu -GR Yaris'in kurşun geçirmez bir araç olduğu da düşünülürse bu durum biraz anormal.

Autosport'a konuşan Jari-Matti Latvala, gelecek sezon zorlu bir şampiyonluk savaşıyla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyor.

Latvala, "2023 sezonu çok daha zorlu geçecek."

"Hyundai sezon boyunca kendini çok geliştirdi, dolayısıyla biraz daha iyi çalışmamız ve hiçbir şekilde rehavete kapılmamamız gerekmekte. Gelecek yıl da aynı hedeflere ulaşmak istiyorsak çalışmaya devam etmemiz şart."

"Aralık ayında kış testlerini tamamladık, şimdi birkaç haftalık tatil sürecindeyiz ama kısa süre içinde her şey yeniden başlayacak." birkaç hafta tatilimiz olacak ama sonra elbette her şey yeniden başlayacak." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

Üç hafta sonra gerçekleşecek Monte Carlo Rallisi'ne hazırlanmak isteyen üreticiler, geçtiğimiz haftaları Finlandiya'da test yaparak geçirdiler.

Testler, Hyundai'nin i20 N'de önemli güncellemelere sahip olduğunu ortaya çıkardı; yeni arka kanadın yanı sıra ön tampon görevi gören uzatılmış bir burun bulunuyor.

Geçen sezonu geçici takım patronu görevinde geçirdikten sonra bu sezon görevini Cyril Abiteboul'a devretmesi beklenen Julien Moncet, takımın şampiyonluk savaşına geri döneceğinden emin.

Autosport'a konuşan Moncet, "Hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak, bu yolda birbirleriyle mücadele edebilecek takımlara sahip olmak hem taraftarlar için, hem de şampiyonanın kendisi için oldukça iyi."

"Şampiyonluk savaşına geri döndüğümüz için mutluyuz. Monte Carlo'da tüm araçlarda bazı güncellemeler olursa şaşırmayacağım."

"Çılgın bir sezonu geride bıraktık. Bu sezonla ilgili sorulara cevap vermek çok zor; bir yandan şampiyonluk parolasıyla girdiğimiz sezondan eli boş döndük, diğer yandan ise güçlü sonuçlara imza attığımız söylenebilir. Beş ralli kazandık ve Yunanistan'da 1-2-3 yaptık. Bu biraz garip." dedi.