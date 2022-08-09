Latvala: “Toyota’nın evinde Hyundai’nin kazanması, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor”

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Tanak ve Hyundai, geçtiğimiz hafta sonu Toyota WRC ekibinin merkezinin bulunduğu Finlandiya’da kazandı ve Japon üreticinin buradaki beş yıllık galibiyet serisini bozmuş oldu.

Galibiyeti kaçırmasına rağmen Toyota, dört GR Yaris aracının da ilk altıda yer almasıyla iyi puanlar topladı. Sürücüler şampiyonası lideri Kalle Rovanpera, Tanak’ın 6.8 saniye gerisinde ikinci olurken, Esapekka Lappi de Elfyn Evans’ın önünde üçüncü oldu. Toyota’nın diğer sürücüsü Takamoto Katsuta ise altıncı sırada yer aldı.

Toyota şu ana kadar yeni Rally1 hibrit dönemini domine ederken, Rovanpera da 2022 araçları arasında en hızlı ve en dayanıklısı olduğunu kanıtlayan GR Yaris ile katıldığı sekiz rallinin beşini kazandı. Araca ayrıca, geçtiğimiz ayki Estonya Rallisi’nde motor ve arka kanat güncellemesi getirildi.

Toyota’nın evinde Hyundai’nin kazanmasının ardından konuşan Latvala, rakiplerinin i20 N aracı ile ilerleme kaydetmelerini görmenin sevindirici olduğunu kabul etse de kendi ekibinin GR Yaris’i geliştirmek için hâlâ yapması gereken işler olduğunu düşünüyor.

Latvala, “Rallileri bir dakika farkla kazanmak heyecanlı değil. Bu yüzden Hyundai’nin bir adım atmış olması iyi bir şey. Ayrıca çalışmaya devam etmeliyiz. Birisi size yaklaştığında daha fazla çalışmanız gerek.”

“Gelişebileceğimiz alanları analiz etmeliyiz ve bu konuda birkaç fikrimiz var. Elfyn, aracın arka tarafının yeteri kadar yol tutuşu olmadığından şikayet ediyordu. Belki de bakmamız gereken alanlardan biri bu.” dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Finlandiya hafta sonunu değerlendiren Latvala, Tanak’ın mükemmel performansı karşısında kendi evinde kaybettiği için “çok fazla hayal kırıklığına uğramadığını” söyledi.

Latvala, “Dürüst olmak gerekirse, bu olumlu bir şey. O kadar da fazla hayal kırıklığına uğramadım.”

“Genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik. İkinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı bitirdik. İlk altıda dört aracımız var. Kazanabilirdik ve elbette bu, hayal kırıklığı yaratıyor.”

“Kendi evimizde kazanmak istedik, ancak Ott mükemmel bir hafta sonu geçirdi. Risk almaya hazırdı ve risk aldı. Tüm şampiyona boyunca bu tür bir sürüş yapamazsınız. Bu sefer işe yaradı ve tek diyebileceğim, mükemmel bir ralli çıkardığı.”

“Eğer Rovanpera’nın yerinde olsaydım, galibiyete ulaşmaya çalışırdım. Ancak Esapekka (Lappi) gibi takla atabilirdi. Bu yüzden sonuç olarak çok akıllıca bir iş yaptığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Toyota, sezonun bitimine beş ralli kala Hyundai’nin 88 puan önünde üreticiler şampiyonasında liderliğini sürdürüyor.